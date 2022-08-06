RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1327 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:32

  BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!

Тю)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:48

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:так а чого продажі впали в 1 кв. 2024 року відносно 1 кв. 2023? Всі ж багатіють? Не хочуть купляти? Чи грошей нема?

Може тому, що у другому півріччі 23 року багато хто прискорився з покупкою, щоб встигнути на "2%"? Мені, наприклад, довелося трохи позичити на власний вклад. Так би ще якийсь час збирав і купував би у 2024.

Тобто люди купляють по будь-якій ціні, але під програму? До речі, дивлюсь щось по аналітиці ринку в Кракові не росте вже 3 місяці, а пропозицій більшає... Дуже цікаво, чого не розгрібають як гарячі пиріжки.
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... 024/12451/


Інвесторів заганяють 2% пряником не для того щоб вони заробили, а щоб на них заробити.
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 79
З нами з: 29.06.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 882883884885
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2475, 2476, 2477
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24760 16544645
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 20:12
барабашов
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1000, 1001, 1002
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10012 6252708
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 379060
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6074)
22.04.2024 22:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.