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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:32

  BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!

Тю)
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:48

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:так а чого продажі впали в 1 кв. 2024 року відносно 1 кв. 2023? Всі ж багатіють? Не хочуть купляти? Чи грошей нема?

Може тому, що у другому півріччі 23 року багато хто прискорився з покупкою, щоб встигнути на "2%"? Мені, наприклад, довелося трохи позичити на власний вклад. Так би ще якийсь час збирав і купував би у 2024.

Тобто люди купляють по будь-якій ціні, але під програму? До речі, дивлюсь щось по аналітиці ринку в Кракові не росте вже 3 місяці, а пропозицій більшає... Дуже цікаво, чого не розгрібають як гарячі пиріжки.
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... 024/12451/


Інвесторів заганяють 2% пряником не для того щоб вони заробили, а щоб на них заробити.
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 01:00

  BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!

В реальності квартира окупиться років за 20 з урахуванням підвищення оренди. І зросте у ціні сама. Тож через 20 років буде квартира вартістю 2 млн. + 1 млн. від оренди на рахунку.
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