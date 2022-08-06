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Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
BIGor написав:так а чого продажі впали в 1 кв. 2024 року відносно 1 кв. 2023? Всі ж багатіють? Не хочуть купляти? Чи грошей нема?
Може тому, що у другому півріччі 23 року багато хто прискорився з покупкою, щоб встигнути на "2%"? Мені, наприклад, довелося трохи позичити на власний вклад. Так би ще якийсь час збирав і купував би у 2024.
BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
В реальності квартира окупиться років за 20 з урахуванням підвищення оренди. І зросте у ціні сама. Тож через 20 років буде квартира вартістю 2 млн. + 1 млн. від оренди на рахунку.
BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
В реальності квартира окупиться років за 20 з урахуванням підвищення оренди. І зросте у ціні сама. Тож через 20 років буде квартира вартістю 2 млн. + 1 млн. від оренди на рахунку.
BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
Добро пожалувать в закордонні ленлорди) В Австрії окупність може бути і 50 років) Не завжди ціна нерухомості корелює з ціною оренди - особливо в західній Європі)
BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
В реальності квартира окупиться років за 20 з урахуванням підвищення оренди. І зросте у ціні сама. Тож через 20 років буде квартира вартістю 2 млн. + 1 млн. від оренди на рахунку.
А злотый как и ставка по кредиту будут все 4ре пятилетки стоять как вкопанные или кого то всё таки поимеют?
BIGor написав:Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
В реальності квартира окупиться років за 20 з урахуванням підвищення оренди. І зросте у ціні сама. Тож через 20 років буде квартира вартістю 2 млн. + 1 млн. від оренди на рахунку.
Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.