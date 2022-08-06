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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:06

  BIGor написав:Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.

Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Девальвація злотого на ціни аж ніяк не вплине? Черговий шедевр фінансового форума :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:54

  барабашов написав:А злотый как и ставка по кредиту будут все 4ре пятилетки стоять как вкопанные или кого то всё таки поимеют?

Френки, ты?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.

Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Девальвація злотого на ціни аж ніяк не вплине? Черговий шедевр фінансового форума :mrgreen:

Не чіпляйтесь до слів, я рахую нерухомість в стабільних валютах - Євро або долар США. Злотий поки що не доріс до стабільності. Самі кажете, що за 5,5 років купівельна спроможність злотого значно зменшилась.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
Бетон
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