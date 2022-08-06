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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2024 13:06
BIGor написав:
Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.
Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Девальвація злотого на ціни аж ніяк не вплине? Черговий шедевр фінансового форума
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:54
барабашов написав:
А злотый как и ставка по кредиту будут все 4ре пятилетки стоять как вкопанные или кого то всё таки поимеют?
Френки, ты?
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.
Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Девальвація злотого на ціни аж ніяк не вплине? Черговий шедевр фінансового форума
Не чіпляйтесь до слів, я рахую нерухомість в стабільних валютах - Євро або долар США. Злотий поки що не доріс до стабільності. Самі кажете, що за 5,5 років купівельна спроможність злотого значно зменшилась.
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BIGor
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Додано: Вів 23 кві, 2024 14:38
Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
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Додано: Вів 23 кві, 2024 17:00
BIGor написав:
Не чіпляйтесь до слів, я рахую нерухомість в стабільних валютах - Євро або долар США. Злотий поки що не доріс до стабільності. Самі кажете, що за 5,5 років купівельна спроможність злотого значно зменшилась.
За ці роки суттєво піднялися зарплати. Це стало головним драйвером для зростання цін.
За останні 15 років курс злотого до євро завжди був від 4 до 5, до долара більш менш повторює динаміку пари EUR/USD. Яка ще стабільність потрібна?
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Додано: Вів 23 кві, 2024 17:38
Бетон написав:
Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
Тримайте в курсі)
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