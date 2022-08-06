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BIGor написав:Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.
Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки. Девальвація злотого на ціни аж ніяк не вплине? Черговий шедевр фінансового форума
BIGor написав:Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.
Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки. Девальвація злотого на ціни аж ніяк не вплине? Черговий шедевр фінансового форума
Не чіпляйтесь до слів, я рахую нерухомість в стабільних валютах - Євро або долар США. Злотий поки що не доріс до стабільності. Самі кажете, що за 5,5 років купівельна спроможність злотого значно зменшилась.
Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало. Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
BIGor написав:Не чіпляйтесь до слів, я рахую нерухомість в стабільних валютах - Євро або долар США. Злотий поки що не доріс до стабільності. Самі кажете, що за 5,5 років купівельна спроможність злотого значно зменшилась.
За ці роки суттєво піднялися зарплати. Це стало головним драйвером для зростання цін. За останні 15 років курс злотого до євро завжди був від 4 до 5, до долара більш менш повторює динаміку пари EUR/USD. Яка ще стабільність потрібна?
Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало. Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
Тут панове на гілці пишуть про те, що ніби то в США будинки будують “з гімна та палок”. В мене 2 питання: Питання 1: можете оприлюднити фото своїх батьківських/дідових будинків, побудованих НЕ з гімна та палок, не раніше 1924 року, тобто, щоби їм було не менше 100 років. Хочу подивитися. Не соромтеся.
Питання 2. Сьогодні виділив декілька годин, щоби відвідати місто Charlotte (NC), в США. Хмарочосів купа, але не вони мене хвилювали. Хоча було прикольно: в оренду пропонували квартири в хмарочосі заввишки в 45 поверхів. Дивився та думав, чи міг би я жити на поверсі номер 40… Ходив по вулицях та роздивлявся будинки, які за думкою учасників форуму побудовані “з гімна та палок». Це будинки деревʼяні, звичайна дошка. Зовні фарбовані олійними фарбами. В різний колір: який кому до вподоби. Дуже сподобався темно-фіолетовий. Між будинками здивували охайні парки з назвою «Парк зустрічі з сусідами», все охайне, газони підстрижені і навіть є декоративні фонтани. «Вікторіанська епоха». І він тут не один, будинок деревʼяний, і їх цілі квартали. Це тут: https://maps.app.goo.gl/r6YpoujQ4CZs4K3o9?g_st=ic Ну ось декілька фото. Все в приватній власності нащадків. Це НЕ музейні експонати. Бережуть споруджене батьками «з гімна та палок»: як раз один будинок фарбували/освіжали три працівника… За всю подорож вулицями побачив один будинок, в якого на фасаді були пошкодження: гниль дошки на площадці не більше 0,5 кв.м. На одній ділянці було видно, що будинок розібрали та є залишки фундаменту з цегли. Фундамент досить скромний. Ну і ще вразили білочки, які бігають просто як коти, і плигають прямо під ноги. Зовсім дурні: людей не бояться… З «гімна і палок» говорите? Точно? Впевнені?