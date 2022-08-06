Додано: Сер 24 кві, 2024 00:28

Тут панове на гілці пишуть про те, що ніби то в США будинки будують “з гімна та палок”.В мене 2 питання:Питання 1: можете оприлюднити фото своїх батьківських/дідових будинків, побудованих НЕ з гімна та палок, не раніше 1924 року, тобто, щоби їм було не менше 100 років. Хочу подивитися. Не соромтеся.Питання 2. Сьогодні виділив декілька годин, щоби відвідати місто Charlotte (NC), в США.Хмарочосів купа, але не вони мене хвилювали.Хоча було прикольно: в оренду пропонували квартири в хмарочосі заввишки в 45 поверхів. Дивився та думав, чи міг би я жити на поверсі номер 40…Ходив по вулицях та роздивлявся будинки, які за думкою учасників форуму побудовані “з гімна та палок». Це будинки деревʼяні, звичайна дошка. Зовні фарбовані олійними фарбами. В різний колір: який кому до вподоби. Дуже сподобався темно-фіолетовий. Між будинками здивували охайні парки з назвою «Парк зустрічі з сусідами», все охайне, газони підстрижені і навіть є декоративні фонтани.«Вікторіанська епоха».І він тут не один, будинок деревʼяний, і їх цілі квартали.Це тут:Ну ось декілька фото. Все в приватній власності нащадків. Це НЕ музейні експонати.Бережуть споруджене батьками «з гімна та палок»: як раз один будинок фарбували/освіжали три працівника…За всю подорож вулицями побачив один будинок, в якого на фасаді були пошкодження: гниль дошки на площадці не більше 0,5 кв.м. На одній ділянці було видно, що будинок розібрали та є залишки фундаменту з цегли. Фундамент досить скромний.Ну і ще вразили білочки, які бігають просто як коти, і плигають прямо під ноги. Зовсім дурні: людей не бояться…З «гімна і палок» говорите? Точно? Впевнені?