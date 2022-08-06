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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:06

  BIGor написав:Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.

Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Девальвація злотого на ціни аж ніяк не вплине? Черговий шедевр фінансового форума :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:54

  барабашов написав:А злотый как и ставка по кредиту будут все 4ре пятилетки стоять как вкопанные или кого то всё таки поимеют?

Френки, ты?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Це казки про підвищення оренди. Оренда може і падати, як зараз. А ще злотий може девальвувати, модні МОПи і плінтуса пожовтіють. Та і подорожчання квадратного метра в Польщі до 8-10 тис. долл. за метр - ну це дуже малоімовірно.

Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Девальвація злотого на ціни аж ніяк не вплине? Черговий шедевр фінансового форума :mrgreen:

Не чіпляйтесь до слів, я рахую нерухомість в стабільних валютах - Євро або долар США. Злотий поки що не доріс до стабільності. Самі кажете, що за 5,5 років купівельна спроможність злотого значно зменшилась.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:00

  BIGor написав:Не чіпляйтесь до слів, я рахую нерухомість в стабільних валютах - Євро або долар США. Злотий поки що не доріс до стабільності. Самі кажете, що за 5,5 років купівельна спроможність злотого значно зменшилась.

За ці роки суттєво піднялися зарплати. Це стало головним драйвером для зростання цін.
За останні 15 років курс злотого до євро завжди був від 4 до 5, до долара більш менш повторює динаміку пари EUR/USD. Яка ще стабільність потрібна?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:38

  Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя

Тримайте в курсі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:40

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:вердикт: надабрать, дайтедва

Нет, брать не надо. Надо построить модель cash-flow и играться с процентами. А тогда уже принимать решение.
Если знаете более надёжный способ как утроить капитал за 20 лет - прошу в студию.

від джуніора в нонейм ІТ до прінціпала у ФААНГах
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:28

Серед тієї дезінформації, яку часто розміщують на цьому форумі, періодично розміщували інформацію про те, що в США живуть зовсім телепні, та будинки для утримування своїх дітей та себе, коханих, будують виключно з «гімна та палок».
Сьогодні виділив декілька годин, щоби відвідати місто Charlotte (NC), в США.
Хмарочосів в центрі міста купа, але не вони мене хвилювали.
Хоча було прикольно: в оренду пропонували квартири в хмарочосі заввишки в 45 поверхів. Дивився та думав, чи міг би я жити на поверсі номер 40…
Ходив по вулицях та роздивлявся будинки, які за думкою учасників форуму побудовані “з гімна та палок». Це будинки деревʼяні, звичайна дошка. Зовні фарбовані олійними фарбами. В різний колір: який кому до вподоби. Дуже сподобався темно-фіолетовий. Між будинками здивували охайні парки з назвою «Парк зустрічі з сусідами», все охайне, газони підстрижені і навіть є декоративні фонтани.
«Вікторіанська епоха».
І він тут не один, будинок деревʼяний, і їх цілі квартали.
Це тут:
https://maps.app.goo.gl/r6YpoujQ4CZs4K3o9?g_st=ic
Ну ось декілька фото. Все в приватній власності нащадків. Це НЕ музейні експонати. Це не виставка будинків на кшталт «Шевченківський гай» у Львові, чи аналогічні в Ужгороді або в Києві.
Звичайні квартали житлових будинків.
Бережуть споруджене батьками «з гімна та палок»: як раз один будинок фарбували/освіжали пензлями три працівника…
За всю подорож вулицями побачив один будинок, в якого на фасаді були пошкодження: гниль дошки на площадці не більше 0,5 кв.м. На одній ділянці було видно, що будинок розібрали та є залишки фундаменту з цегли. Фундамент досить скромний.
Ну і ще вразили білочки, які бігають просто як коти, і плигають прямо під ноги. Зовсім дурні: людей не бояться…
Зображення Зображення Зображення Зображення
З «гімна і палок» говорите? Ну-ну…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 02:12

  akurt написав:Серед тієї дезінформації, яку часто розміщують на цьому форумі, періодично розміщували інформацію про те, що в США живуть зовсім телепні, та будинки для утримування своїх дітей та себе, коханих, будують виключно з «гімна та палок».
Сьогодні виділив декілька годин, щоби відвідати місто Charlotte (NC), в США.
Хмарочосів в центрі міста купа, але не вони мене хвилювали.
Хоча було прикольно: в оренду пропонували квартири в хмарочосі заввишки в 45 поверхів. Дивився та думав, чи міг би я жити на поверсі номер 40…
Ходив по вулицях та роздивлявся будинки, які за думкою учасників форуму побудовані “з гімна та палок». Це будинки деревʼяні, звичайна дошка. Зовні фарбовані олійними фарбами. В різний колір: який кому до вподоби. Дуже сподобався темно-фіолетовий. Між будинками здивували охайні парки з назвою «Парк зустрічі з сусідами», все охайне, газони підстрижені і навіть є декоративні фонтани.
«Вікторіанська епоха».
І він тут не один, будинок деревʼяний, і їх цілі квартали.
Це тут:
https://maps.app.goo.gl/r6YpoujQ4CZs4K3o9?g_st=ic
Ну ось декілька фото. Все в приватній власності нащадків. Це НЕ музейні експонати. Це не виставка будинків на кшталт «Шевченківський гай» у Львові, чи аналогічні в Ужгороді або в Києві.
Звичайні квартали житлових будинків.
Бережуть споруджене батьками «з гімна та палок»: як раз один будинок фарбували/освіжали пензлями три працівника…
За всю подорож вулицями побачив один будинок, в якого на фасаді були пошкодження: гниль дошки на площадці не більше 0,5 кв.м. На одній ділянці було видно, що будинок розібрали та є залишки фундаменту з цегли. Фундамент досить скромний.
Ну і ще вразили білочки, які бігають просто як коти, і плигають прямо під ноги. Зовсім дурні: людей не бояться…
Зображення Зображення Зображення Зображення
З «гімна і палок» говорите? Ну-ну…

Судячи по фото - просто з палок)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:58

  Gastarbaiter написав:Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.

Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.
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