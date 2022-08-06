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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:02
Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав:
Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.
В Польщі наступив наш 2006 рік по оренді)
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Додано: Сер 24 кві, 2024 12:04
Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав:
Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.
Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 12:06
cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав:
Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.
Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.
В Польщі наступив наш 2006 рік по оренді)
А є якісь обгрунтування? Мені наприклад власник не підвищив оренду на наст. рік., тобто 2 роки без подвижек. (вийшло тільки за адміністраційні і інтернет трохи більше)
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