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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:02

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.

Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.

В Польщі наступив наш 2006 рік по оренді)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:04

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.

Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.

Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:06

  cherchiltank написав:
  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.

Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.

В Польщі наступив наш 2006 рік по оренді)

А є якісь обгрунтування? Мені наприклад власник не підвищив оренду на наст. рік., тобто 2 роки без подвижек. (вийшло тільки за адміністраційні і інтернет трохи більше)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мабуть власник вирішив не міняти орендаря ізза лишніх 100 баксів в місяць - це нормально
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:12

  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 24 кві, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:14

  cherchiltank написав:Мабуть власник вирішив не міняти орендаря ізза лишніх 100 баксів в місяць - це нормально

Саме так. В нас завжди порядок, усі оплати вчасно, якісь дрібниці сам ремонтую.
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