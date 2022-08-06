В четвертом квартале 2023 года цены на квартиры в Польше выросли на 4,8%. по сравнению с предыдущим кварталом - информирует Евростат. Это ставит нас на первое место среди всех стран Евросоюза. За нами шла Хорватия (+3,4%), за ней следовали Ирландия (+3%), Исландия (+2,5%), Словения (+2,4%) и Бельгия (+2%).



- На столь значительный рост цен на польском рынке могло напрямую повлиять введение в июле прошлого года государственной программы «Безопасный кредит 2%». Его запуск привел к повышению интереса к покупке недвижимости, что повлекло за собой экспоненциальный рост спроса. В то же время ограниченность жилищных ресурсов привела к дальнейшему росту цен, что может стать настоящей проблемой для людей, ищущих доступную квартиру, - комментирует Томаш Деловски из Tętnowski Development.



Рост цен на недвижимость также заметен в первые месяцы 2024 года. Согласно отчету Expander и Rentier.io. показывает, что в феврале по сравнению с январем рост произошел в 13 из 17 обследованных городов. Крупнейшие из них зафиксированы в Катовице (+8%), а также в Сосновце (+6%), Жешуве (+5%) и Кракове (+4%).