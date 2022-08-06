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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:02

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.

Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.

В Польщі наступив наш 2006 рік по оренді)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:04

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.

Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.

Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:06

  cherchiltank написав:
  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:Я 5.5 років тому орендував за 1600, зараз 2100. Новим орендарям власник, мабуть, зарядить не менше 2500, тому що зараз за 2100 в околиці навіть кавалірку не знайти. Отакі казки.

Вчора власник вибрав нового орендаря. Пішла за 2800.

В Польщі наступив наш 2006 рік по оренді)

А є якісь обгрунтування? Мені наприклад власник не підвищив оренду на наст. рік., тобто 2 роки без подвижек. (вийшло тільки за адміністраційні і інтернет трохи більше)
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мабуть власник вирішив не міняти орендаря ізза лишніх 100 баксів в місяць - це нормально
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:12

  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 24 кві, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:14

  cherchiltank написав:Мабуть власник вирішив не міняти орендаря ізза лишніх 100 баксів в місяць - це нормально

Саме так. В нас завжди порядок, усі оплати вчасно, якісь дрібниці сам ремонтую.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:34

https://gazetakrakowska.pl/rekordowe-ce ... 9-18484505

Продовжуємо зростати.

В четвертом квартале 2023 года цены на квартиры в Польше выросли на 4,8%. по сравнению с предыдущим кварталом - информирует Евростат. Это ставит нас на первое место среди всех стран Евросоюза. За нами шла Хорватия (+3,4%), за ней следовали Ирландия (+3%), Исландия (+2,5%), Словения (+2,4%) и Бельгия (+2%).

- На столь значительный рост цен на польском рынке могло напрямую повлиять введение в июле прошлого года государственной программы «Безопасный кредит 2%». Его запуск привел к повышению интереса к покупке недвижимости, что повлекло за собой экспоненциальный рост спроса. В то же время ограниченность жилищных ресурсов привела к дальнейшему росту цен, что может стать настоящей проблемой для людей, ищущих доступную квартиру, - комментирует Томаш Деловски из Tętnowski Development.

Рост цен на недвижимость также заметен в первые месяцы 2024 года. Согласно отчету Expander и Rentier.io. показывает, что в феврале по сравнению с январем рост произошел в 13 из 17 обследованных городов. Крупнейшие из них зафиксированы в Катовице (+8%), а также в Сосновце (+6%), Жешуве (+5%) и Кракове (+4%).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:19

  Gastarbaiter написав:https://gazetakrakowska.pl/rekordowe-ceny-mieszkan-pod-wawelem-krakow-dogania-warszawe-mimo-ze-wzrasta-liczba-lokali-oferowanych-przez-deweloperow/ar/c9-18484505

Продовжуємо зростати.

В четвертом квартале 2023 года цены на квартиры в Польше выросли на 4,8%. по сравнению с предыдущим кварталом - информирует Евростат. Это ставит нас на первое место среди всех стран Евросоюза. За нами шла Хорватия (+3,4%), за ней следовали Ирландия (+3%), Исландия (+2,5%), Словения (+2,4%) и Бельгия (+2%).

- На столь значительный рост цен на польском рынке могло напрямую повлиять введение в июле прошлого года государственной программы «Безопасный кредит 2%». Его запуск привел к повышению интереса к покупке недвижимости, что повлекло за собой экспоненциальный рост спроса. В то же время ограниченность жилищных ресурсов привела к дальнейшему росту цен, что может стать настоящей проблемой для людей, ищущих доступную квартиру, - комментирует Томаш Деловски из Tętnowski Development.

Рост цен на недвижимость также заметен в первые месяцы 2024 года. Согласно отчету Expander и Rentier.io. показывает, что в феврале по сравнению с январем рост произошел в 13 из 17 обследованных городов. Крупнейшие из них зафиксированы в Катовице (+8%), а также в Сосновце (+6%), Жешуве (+5%) и Кракове (+4%).

Якась застаріла стаття, вже є данні за 1 кв. 2024 (там нагадую росту нема), а вони радуються росту коли була паніка з 2% кредитем в 4 кв. 2023 року.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

45000 тыщ злт за работу 42м2 в варшаве - нормально?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 23:20

  Бетон написав:45000 тыщ злт за работу 42м2 в варшаве - нормально?

Вроде около 1000 за метр берут. Так что норм.
Gastarbaiter
 
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