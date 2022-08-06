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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:29

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.

Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:30

  Бетон написав:45000 тыщ злт за работу 42м2 в варшаве - нормально?

Ти до психіатра вже сходив?)
cherchiltank
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Повідомлень: 1411
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  #<1 ... 885886887888
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