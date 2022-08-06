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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:29
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.
2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.
Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:30
Бетон написав:
45000 тыщ злт за работу 42м2 в варшаве - нормально?
Ти до психіатра вже сходив?)
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