Gastarbaiter написав:
2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.
Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:29
Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:07
До війни було набагато дорожче, пам'ятаю оренда 1к в Славутичі - 1 кує. Немає здогадок, чого оренда впала?
Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:13
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Звісно є - почитайте новини
Мобілізація в Києві посилюється
На фронті ситуація не проста
Грошей у людей більше не стає
Ну і головне - очікування
Я ще 2 тижні тому писав що в мене вони гірші ніж 24.02.22
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