RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:29

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.

Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:07

  cherchiltank написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.

Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)

До війни було набагато дорожче, пам'ятаю оренда 1к в Славутичі - 1 кує. Немає здогадок, чого оренда впала?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Звісно є - почитайте новини
Мобілізація в Києві посилюється
На фронті ситуація не проста
Грошей у людей більше не стає
Ну і головне - очікування
Я ще 2 тижні тому писав що в мене вони гірші ніж 24.02.22
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 885886887888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2478, 2479, 2480
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24797 16554950
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2024 13:10
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1000, 1001, 1002
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10012 6256477
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 379254
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6085)
26.04.2024 14:25
ТАСКОМБАНК (3012)
26.04.2024 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.