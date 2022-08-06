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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:29
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.
2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.
Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:07
cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.
2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.
Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
До війни було набагато дорожче, пам'ятаю оренда 1к в Славутичі - 1 кує. Немає здогадок, чого оренда впала?
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BIGor
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:13
Звісно є - почитайте новини
Мобілізація в Києві посилюється
На фронті ситуація не проста
Грошей у людей більше не стає
Ну і головне - очікування
Я ще 2 тижні тому писав що в мене вони гірші ніж 24.02.22
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:19
Бетон написав:
Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?
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