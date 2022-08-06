RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:29

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.

Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:07

  cherchiltank написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.

Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)

До війни було набагато дорожче, пам'ятаю оренда 1к в Славутичі - 1 кує. Немає здогадок, чого оренда впала?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Звісно є - почитайте новини
Мобілізація в Києві посилюється
На фронті ситуація не проста
Грошей у людей більше не стає
Ну і головне - очікування
Я ще 2 тижні тому писав що в мене вони гірші ніж 24.02.22
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:19

  Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя


це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?
nikita370
 
Повідомлень: 13
З нами з: 25.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:51

  nikita370 написав:
  Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя


це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?

Да да

https://ibb.co/99cbppZ
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 17:40

Бетон там поакуратніше будьте з грошима в Варшаві

https://inpoland.net.pl/novosti/u-polsh ... gotivkoyu/
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою

У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.

За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.

Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:15

  BIGor написав:Бетон там поакуратніше будьте з грошима в Варшаві

https://inpoland.net.pl/novosti/u-polsh ... gotivkoyu/
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою

У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.

За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.

Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?

Наша влада не могла дезу запустить?

Навів хтось хто знав. Таке планують завчасно. Маршрути відходу. Все це сплановано.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:38

  Бетон написав:
  BIGor написав:Бетон там поакуратніше будьте з грошима в Варшаві

https://inpoland.net.pl/novosti/u-polsh ... gotivkoyu/
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою

У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.

За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.

Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?

Наша влада не могла дезу запустить?

Навів хтось хто знав. Таке планують завчасно. Маршрути відходу. Все це сплановано.

Арабская обменка с лучшим курсом и чувак с 400тыс.евро созданы друг для друга )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4864
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 885886887888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv, stm і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2478, 2479, 2480
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24798 16555765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2024 19:50
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1000, 1001, 1002
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10012 6256736
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 379256
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1234)
26.04.2024 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.