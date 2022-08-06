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Звісно є - почитайте новини Мобілізація в Києві посилюється На фронті ситуація не проста Грошей у людей більше не стає Ну і головне - очікування Я ще 2 тижні тому писав що в мене вони гірші ніж 24.02.22
Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало. Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?
Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало. Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою
У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.
За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.
Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою
У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.
За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.
Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?
Наша влада не могла дезу запустить?
Навів хтось хто знав. Таке планують завчасно. Маршрути відходу. Все це сплановано.
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою
У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.
За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.
Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?
Наша влада не могла дезу запустить?
Навів хтось хто знав. Таке планують завчасно. Маршрути відходу. Все це сплановано.
Арабская обменка с лучшим курсом и чувак с 400тыс.евро созданы друг для друга )))