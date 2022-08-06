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Звісно є - почитайте новини Мобілізація в Києві посилюється На фронті ситуація не проста Грошей у людей більше не стає Ну і головне - очікування Я ще 2 тижні тому писав що в мене вони гірші ніж 24.02.22
Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало. Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?
Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало. Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою
У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.
За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.
Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою
У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.
За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.
Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?
Наша влада не могла дезу запустить?
Навів хтось хто знав. Таке планують завчасно. Маршрути відходу. Все це сплановано.
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою
У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.
За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.
Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?
Наша влада не могла дезу запустить?
Навів хтось хто знав. Таке планують завчасно. Маршрути відходу. Все це сплановано.
Арабская обменка с лучшим курсом и чувак с 400тыс.евро созданы друг для друга )))
Ех, часи буремні. Інформація на тему «Запасний аеродром». В 2019 році був реальний експромт від моїх приятелів: прилетіли в вересні в неділю, в той же день Забудовник показав квартиру 2+1 площею в 90 кв.м (нетто 74 кв.м трикімнатна з двома санвузлами та двома балконами) та ціною за прайс-листом в 94 000€. В понеділок зустрілися в офісі, провели перемовини, трохи «нили» ми разом, що хотіли поверх 3, а залишилася квартира на поверсі 2 з гіршим видом з вікна, Забудовник погодився віддати за 92000€. Це була остання квартира і всього в будинку 20 квартир. Це тут: https://maps.app.goo.gl/129jRcbUsU4RySiy8?g_st=ic Платили доларами, якщо я не помиляюся, тоді був курс 1€=1,09$. Тобто остаточна ціна була 92000€*1,09=100 280$. В середу було оформлення документів, в суботу вже відлетіли в свій і тоді, і зараз любимий, але нині багатостраждальний Херсон. Час минув швидко: на сьогодні в Херсоні втратили фактично 3 квартири (не розбомблені, але і жити неможливо: своя, дочки, та 1к квартира під орендарів). Живуть тепер в цій квартирі в Анталії. Вечором заїхав: пошепки говорять, показуючи на таку саму квартиру - двері навпроти: «Продали сусіди»… - О! Цікаво,.. і за скільки? - 220 000$. - Ну, непоганий профіт… - Минулим літом на іншому поверсі продали за 240 000$. - Схоже на правду: ідемо на «ямку» в цінах…