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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:29

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.

Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:07

  cherchiltank написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Можливо довго здавав по заниженій ціні, хз, я ж не знаю яка то квартира. Але зовсім недавно бачив 35 метрів в прицетраллі за 2400 в новобудові.

2 кімнати, окрема кухня, 50 квадратів, комурка. Новий орендар як раз виїжджає з прицентралля - мала дитина не може спати через галас, шукає тихе місце.

Якась хрєнь - в Києві 60 метрів двокімнатна близько до центру - 400 баксів)

До війни було набагато дорожче, пам'ятаю оренда 1к в Славутичі - 1 кує. Немає здогадок, чого оренда впала?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Звісно є - почитайте новини
Мобілізація в Києві посилюється
На фронті ситуація не проста
Грошей у людей більше не стає
Ну і головне - очікування
Я ще 2 тижні тому писав що в мене вони гірші ніж 24.02.22
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:19

  Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя


це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?
nikita370
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:51

  nikita370 написав:
  Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя


це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?

Да да

https://ibb.co/99cbppZ
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 17:40

Бетон там поакуратніше будьте з грошима в Варшаві

https://inpoland.net.pl/novosti/u-polsh ... gotivkoyu/
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою

У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.

За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.

Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:15

  BIGor написав:Бетон там поакуратніше будьте з грошима в Варшаві

https://inpoland.net.pl/novosti/u-polsh ... gotivkoyu/
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою

У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.

За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.

Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?

Наша влада не могла дезу запустить?

Навів хтось хто знав. Таке планують завчасно. Маршрути відходу. Все це сплановано.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:38

  Бетон написав:
  BIGor написав:Бетон там поакуратніше будьте з грошима в Варшаві

https://inpoland.net.pl/novosti/u-polsh ... gotivkoyu/
У Польщі в українця вкрали 2 мільйони злотих готівкою

У центрі Варшави група осіб в масках напали на 58-річного громадянина України, який входив у багатоквартирний будинок на вулиці Кошиковій.

За неофіційною інформацією, нападники вдарили потерпілого, кинули його на землю та жорстоко побили, після чого відібрали у нього майже 2 мільйони злотих. Ці кошти чоловік нещодано отримав у пункті обміну валюти на вулиці Івана Павла II, де він конвертував 400 тисяч євро у злоті.

Вулиця Івана Павла II - це аналог золотої милі в Києві?

Наша влада не могла дезу запустить?

Навів хтось хто знав. Таке планують завчасно. Маршрути відходу. Все це сплановано.

Арабская обменка с лучшим курсом и чувак с 400тыс.евро созданы друг для друга )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:51

  cherchiltank написав:Грошей у людей більше не стає

Провожав знайомого на фронт (лікувався після поранення)
Що я скажу... до 200 000 офіцерських на місяць люди дуже швидко і дуже міцно звикають.
Особливо ті, шо до війни мали дохід 15 000 - 20 000
Слабо уявляю повернення до минулих витрат
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