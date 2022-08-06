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cherchiltank написав:Грошей у людей більше не стає
Провожав знайомого на фронт (лікувався після поранення) Що я скажу... до 200 000 офіцерських на місяць люди дуже швидко і дуже міцно звикають. Особливо ті, шо до війни мали дохід 15 000 - 20 000 Слабо уявляю повернення до минулих витрат
Підтверджую. У подружки сусід 30+ років (одружений, є діти) пішов добровольцем у 2023 р. Через півроку повернувся з контузією та легким пораненням. Влаштувався на роботу у 2024 на 14 тис. грн/місяць чистими (виробництво печива). Зараз повернувся на фронт, сказав, що 100+ тис. на місяць на фронті його більше влаштовують, ніж 14 в тилу.
cherchiltank написав:Грошей у людей більше не стає
Провожав знайомого на фронт (лікувався після поранення) Що я скажу... до 200 000 офіцерських на місяць люди дуже швидко і дуже міцно звикають. Особливо ті, шо до війни мали дохід 15 000 - 20 000 Слабо уявляю повернення до минулих витрат
Підтверджую. У подружки сусід 30+ років (одружений, є діти) пішов добровольцем у 2023 р. Через півроку повернувся з контузією та легким пораненням. Влаштувався на роботу у 2024 на 14 тис. грн/місяць чистими (виробництво печива). Зараз повернувся на фронт, сказав, що 100+ тис. на місяць на фронті його більше влаштовують, ніж 14 в тилу.
В Німеччині би мав ті ж самі 2,5К Євро на виробництві печива.
UA написав:Провожав знайомого на фронт (лікувався після поранення) Що я скажу... до 200 000 офіцерських на місяць люди дуже швидко і дуже міцно звикають. Особливо ті, шо до війни мали дохід 15 000 - 20 000 Слабо уявляю повернення до минулих витрат
Підтверджую. У подружки сусід 30+ років (одружений, є діти) пішов добровольцем у 2023 р. Через півроку повернувся з контузією та легким пораненням. Влаштувався на роботу у 2024 на 14 тис. грн/місяць чистими (виробництво печива). Зараз повернувся на фронт, сказав, що 100+ тис. на місяць на фронті його більше влаштовують, ніж 14 в тилу.
В Німеччині би мав ті ж самі 2,5К Євро на виробництві печива.
І майже всі б залишив там місцевим бюргерам, за житло і послуги
Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало. Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя
це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?