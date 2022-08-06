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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:06

  UA написав:
  cherchiltank написав:Грошей у людей більше не стає

Провожав знайомого на фронт (лікувався після поранення)
Що я скажу... до 200 000 офіцерських на місяць люди дуже швидко і дуже міцно звикають.
Особливо ті, шо до війни мали дохід 15 000 - 20 000
Слабо уявляю повернення до минулих витрат

Підтверджую. У подружки сусід 30+ років (одружений, є діти) пішов добровольцем у 2023 р. Через півроку повернувся з контузією та легким пораненням. Влаштувався на роботу у 2024 на 14 тис. грн/місяць чистими (виробництво печива). Зараз повернувся на фронт, сказав, що 100+ тис. на місяць на фронті його більше влаштовують, ніж 14 в тилу.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:11

  fler написав:
  UA написав:
  cherchiltank написав:Грошей у людей більше не стає

Провожав знайомого на фронт (лікувався після поранення)
Що я скажу... до 200 000 офіцерських на місяць люди дуже швидко і дуже міцно звикають.
Особливо ті, шо до війни мали дохід 15 000 - 20 000
Слабо уявляю повернення до минулих витрат

Підтверджую. У подружки сусід 30+ років (одружений, є діти) пішов добровольцем у 2023 р. Через півроку повернувся з контузією та легким пораненням. Влаштувався на роботу у 2024 на 14 тис. грн/місяць чистими (виробництво печива). Зараз повернувся на фронт, сказав, що 100+ тис. на місяць на фронті його більше влаштовують, ніж 14 в тилу.

В Німеччині би мав ті ж самі 2,5К Євро на виробництві печива.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:22

Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  fler написав:
  UA написав:Провожав знайомого на фронт (лікувався після поранення)
Що я скажу... до 200 000 офіцерських на місяць люди дуже швидко і дуже міцно звикають.
Особливо ті, шо до війни мали дохід 15 000 - 20 000
Слабо уявляю повернення до минулих витрат

Підтверджую. У подружки сусід 30+ років (одружений, є діти) пішов добровольцем у 2023 р. Через півроку повернувся з контузією та легким пораненням. Влаштувався на роботу у 2024 на 14 тис. грн/місяць чистими (виробництво печива). Зараз повернувся на фронт, сказав, що 100+ тис. на місяць на фронті його більше влаштовують, ніж 14 в тилу.

В Німеччині би мав ті ж самі 2,5К Євро на виробництві печива.
І майже всі б залишив там місцевим бюргерам, за житло і послуги
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:34

  Бетон написав:
  nikita370 написав:
  Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя


це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?

Да да

https://ibb.co/99cbppZ


дякую!
хммм.. а це ок локація ? якщо не секрет, як виглядав ваш шортліст?
nikita370
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:48

  nikita370 написав:
  nikita370 написав:
  Бетон написав:Сейчас начал ремонт первой квартиры в варшаве. Посмотрим как продастся. Планирую покупать вторую через месяца два. Вариантов вообще мало.
Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя

це ви про забудовника activ з комплексом SwiatoVida ?

Да да

https://ibb.co/99cbppZ


дякую!
хммм.. а це ок локація ? якщо не секрет, як виглядав ваш шортліст?

Я купував там 2к в Moja Północna. Це сусід. За 1.5 роки вона виросла на 50 куе.
Це далеко не бялоленка. А галерея полночна один з найкрасивіших трц імхо

Шорт листа нема.
Зараз є два варіанти в бюджеті 150 куе : біля галерея полночна і на урсус від робіг партер у фіз особи. Мені 2026 рік не підходить. Тому шукаю ключі до осені
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Бетон написав:Кстати кому нужен хороший жк, Active начал до 2026 на галерея полночна. Менеджер мне выслал планировки и цены. 15500 средняя


це де?
Andrey2512
 
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