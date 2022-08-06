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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 кві, 2024 21:50
Бигор, ребятам смешно, цены грят копеечные. Оказывается в ипенях голая однуха 160 куе. Ты когда нить видел такой рист?
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Бетон
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Додано: Нед 28 кві, 2024 22:00
Бетон написав: Andrey2512 написав:Bolt
Ахахаха))) ну судя по цене, так и есть
3900 баксов за квадрат в ипенях?
Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
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Bolt
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Додано: Нед 28 кві, 2024 22:25
Bolt написав: Бетон написав: Andrey2512 написав:Bolt
Ахахаха))) ну судя по цене, так и есть
3900 баксов за квадрат в ипенях?
Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года.
вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе.
а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы
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Бетон
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Додано: Нед 28 кві, 2024 22:56
Бетон написав: Bolt написав: Бетон написав:
Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года.
вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе.
а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы
У вас, это даже не Прага - пулноц. 🤦♂️😎
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Bolt
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Додано: Нед 28 кві, 2024 23:07
Faceless написав: BIGor написав: fler написав:
Підтверджую. У подружки сусід 30+ років (одружений, є діти) пішов добровольцем у 2023 р. Через півроку повернувся з контузією та легким пораненням. Влаштувався на роботу у 2024 на 14 тис. грн/місяць чистими (виробництво печива). Зараз повернувся на фронт, сказав, що 100+ тис. на місяць на фронті його більше влаштовують, ніж 14 в тилу.
В Німеччині би мав ті ж самі 2,5К Євро на виробництві печива.
І майже всі б залишив там місцевим бюргерам, за житло і послуги
заборона на виїзд для блага М1860, бо там кляті капіталісти обдеруть до нитки, ще й в кредити заставлять влізти
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flyman
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