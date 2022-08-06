Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Andrey2512 написав:Bolt Ахахаха))) ну судя по цене, так и есть
3900 баксов за квадрат в ипенях?
Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года. вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе. а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы
Бетон написав:Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года. вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе. а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы
fler написав:Підтверджую. У подружки сусід 30+ років (одружений, є діти) пішов добровольцем у 2023 р. Через півроку повернувся з контузією та легким пораненням. Влаштувався на роботу у 2024 на 14 тис. грн/місяць чистими (виробництво печива). Зараз повернувся на фронт, сказав, що 100+ тис. на місяць на фронті його більше влаштовують, ніж 14 в тилу.
В Німеччині би мав ті ж самі 2,5К Євро на виробництві печива.
І майже всі б залишив там місцевим бюргерам, за житло і послуги
заборона на виїзд для блага М1860, бо там кляті капіталісти обдеруть до нитки, ще й в кредити заставлять влізти