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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 21:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Бигор, ребятам смешно, цены грят копеечные. Оказывается в ипенях голая однуха 160 куе. Ты когда нить видел такой рист?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 22:00

  Бетон написав:
  Andrey2512 написав:Bolt Ахахаха))) ну судя по цене, так и есть :D

3900 баксов за квадрат в ипенях?

Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 22:25

  Bolt написав:
  Бетон написав:
  Andrey2512 написав:Bolt Ахахаха))) ну судя по цене, так и есть :D

3900 баксов за квадрат в ипенях?

Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏

я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года.
вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе.
а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы :D
Бетон
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Повідомлень: 2562
З нами з: 17.12.22
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Подякували: 193 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 22:56

  Бетон написав:
  Bolt написав:
  Бетон написав:Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏

я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года.
вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе.
а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы :D

У вас, это даже не Прага - пулноц. 🤦‍♂️😎
Bolt
 
Повідомлень: 2880
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Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 06:34

  flyman написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:В Німеччині би мав ті ж самі 2,5К Євро на виробництві печива.
І майже всі б залишив там місцевим бюргерам, за житло і послуги

заборона на виїзд для блага М1860, бо там кляті капіталісти обдеруть до нитки, ще й в кредити заставлять влізти

Та ось вже народ втікає з Німеччини в Україну:
https://lb.ua/society/2024/04/26/610409 ... _dvoh.html 😎
Bolt
 
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Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:02

  Bolt написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏

я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года.
вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе.
а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы :D

У вас, это даже не Прага - пулноц. 🤦‍♂️😎

Да нищеброд ваще
Бетон
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Повідомлень: 2562
З нами з: 17.12.22
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  #<1 ... 887888889890
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