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Andrey2512 написав:Bolt Ахахаха))) ну судя по цене, так и есть
3900 баксов за квадрат в ипенях?
Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года. вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе. а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы
Бетон написав:Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года. вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе. а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы
Бетон написав:Я когда в Польшу на роботу ездил в 95-м, ночевал у тётки на ул. Wałowa 6, гляньте, где это, а где то, что вы предлагаете 😏
я предлагаю то, что купил сам и на что у меня хватает денег. с конкретным ростом 50 куе за полтора года. вы родственник миллионера - нам с вами не по пути)). вам нужно смотреть что-то в центре за 300..400 куе. а мы, бомжи, смотрим урсус и прочие окраины захудалой столицы