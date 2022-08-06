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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:Порядок такий самий. Якщо не хочете платити - шукайте без квартплати. Тобто не в багатоквартирних будинках, а щось типу квартири в таунхаузі. Там квартплати практично немає

А налог будет? Если да, то какой?
b3320413
 
Повідомлень: 230
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  #<1 ... 888889890891
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