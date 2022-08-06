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Ощутимо. На вторичке в центре Варшавы/Кракова/Вроцлава такой же порядок обязательных платежей? (налог+обслуживание)
Порядок такий самий. Якщо не хочете платити - шукайте без квартплати. Тобто не в багатоквартирних будинках, а щось типу квартири в таунхаузі. Там квартплати практично немає, якщо не користуватись ее/газом/водою.
В мене на орендній квартирі, якщо без води та електрики, опалення на мінімум (по факту можна взагалі не вмикати, будинок дуже теплий) та вивіз сміття для 1 людини, виходило б десь злотих 250.
Получается, что ваши 547 злотых в месяц - это только обязательные платежи по коммуналке, не учитывая налог.
Gastarbaiter написав:В мене на орендній квартирі, якщо без води та електрики, опалення на мінімум (по факту можна взагалі не вмикати, будинок дуже теплий) та вивіз сміття для 1 людини, виходило б десь злотих 250.
Получается, что ваши 547 злотых в месяц - это только обязательные платежи по коммуналке, не учитывая налог.
Gastarbaiter написав:В мене на орендній квартирі, якщо без води та електрики, опалення на мінімум (по факту можна взагалі не вмикати, будинок дуже теплий) та вивіз сміття для 1 людини, виходило б десь злотих 250.
Существенно меньше. Какого типа это дом?
У мене за квартиру 55 метрів вийшов податок 350, річний,ну хай ще на 15% виросте. Це не якісь там 10% іспанських по року і не Каліфорнія ( хоча по ціні метра вже))) Я нвіть вчора на зіллоу дивився апартаменти під Сакраменто, де живуть мої родичі. Тубедруми по 250-300, здати можна по 2+. В Кракові те саме попробуй вийти на 700 чистими.
Получается, что ваши 547 злотых в месяц - это только обязательные платежи по коммуналке, не учитывая налог.
Gastarbaiter написав:В мене на орендній квартирі, якщо без води та електрики, опалення на мінімум (по факту можна взагалі не вмикати, будинок дуже теплий) та вивіз сміття для 1 людини, виходило б десь злотих 250.
Существенно меньше. Какого типа это дом?
Ну 450 злотых в год это ерунда. И налог я не плачу, право собственности только через 3 недели выдадут. А там через 2 месяца уже и продавать нужно. Кстати кто хочет купить, ремонт будет качественный. И недорого 220 куе. Жк называется урсус центральный от ронсон. Тут я так понимаю это копейки.