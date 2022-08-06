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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 889890891892>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:Порядок такий самий. Якщо не хочете платити - шукайте без квартплати. Тобто не в багатоквартирних будинках, а щось типу квартири в таунхаузі. Там квартплати практично немає

А налог будет? Если да, то какой?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://ibb.co/QPyj61r

Тут расписано. Охорона, медиа, отопление.
Налога нет вроде.

Там такая территория, фонтаны разные, оно того стоит.
Это не наши жеки и даже не УК
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:33

  gonchik74 написав:
  b3320413 написав:
  Бетон написав:547 злотых в месяц

Ощутимо. На вторичке в центре Варшавы/Кракова/Вроцлава такой же порядок обязательных платежей? (налог+обслуживание)

Порядок такий самий. Якщо не хочете платити - шукайте без квартплати. Тобто не в багатоквартирних будинках, а щось типу квартири в таунхаузі. Там квартплати практично немає, якщо не користуватись ее/газом/водою.

В мене на орендній квартирі, якщо без води та електрики, опалення на мінімум (по факту можна взагалі не вмикати, будинок дуже теплий) та вивіз сміття для 1 людини, виходило б десь злотих 250.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Бетон написав:Налога нет вроде

Здесь пишут, что есть:
https://poland-consult.com/eu/pl/nalogi ... imost.html

Получается, что ваши 547 злотых в месяц - это только обязательные платежи по коммуналке, не учитывая налог.

  Gastarbaiter написав:В мене на орендній квартирі, якщо без води та електрики, опалення на мінімум (по факту можна взагалі не вмикати, будинок дуже теплий) та вивіз сміття для 1 людини, виходило б десь злотих 250.

Существенно меньше. Какого типа это дом?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:40

  b3320413 написав:
  Бетон написав:Налога нет вроде

Здесь пишут, что есть:
https://poland-consult.com/eu/pl/nalogi ... imost.html

Получается, что ваши 547 злотых в месяц - это только обязательные платежи по коммуналке, не учитывая налог.

  Gastarbaiter написав:В мене на орендній квартирі, якщо без води та електрики, опалення на мінімум (по факту можна взагалі не вмикати, будинок дуже теплий) та вивіз сміття для 1 людини, виходило б десь злотих 250.

Существенно меньше. Какого типа это дом?

У мене за квартиру 55 метрів вийшов податок 350, річний,ну хай ще на 15% виросте. Це не якісь там 10% іспанських по року і не Каліфорнія ( хоча по ціні метра вже)))
Я нвіть вчора на зіллоу дивився апартаменти під Сакраменто, де живуть мої родичі. Тубедруми по 250-300, здати можна по 2+. В Кракові те саме попробуй вийти на 700 чистими.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:51

  b3320413 написав:
  Бетон написав:Налога нет вроде

Здесь пишут, что есть:
https://poland-consult.com/eu/pl/nalogi ... imost.html

Получается, что ваши 547 злотых в месяц - это только обязательные платежи по коммуналке, не учитывая налог.

  Gastarbaiter написав:В мене на орендній квартирі, якщо без води та електрики, опалення на мінімум (по факту можна взагалі не вмикати, будинок дуже теплий) та вивіз сміття для 1 людини, виходило б десь злотих 250.

Существенно меньше. Какого типа это дом?

Ну 450 злотых в год это ерунда.
И налог я не плачу, право собственности только через 3 недели выдадут.
А там через 2 месяца уже и продавать нужно.
Кстати кто хочет купить, ремонт будет качественный. И недорого 220 куе. Жк называется урсус центральный от ронсон.
Тут я так понимаю это копейки.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:Це не якісь там 10% іспанських по року і не Каліфорнія ( хоча по ціні метра вже)))

  Бетон написав:Ну 450 злотых в год это ерунда

Спору нет, налоги не такие, как в США и Ко, но и не нулевые, 100$/год и перспективой повышения. + обязательные коммунальные платежи тоже повышаются. + абонентское обслуживание счетчиков.
Если есть стабильный источник дохода, то ок. А если он пропадает, то начинаются нервы
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:17

  b3320413 написав:
  gonchik74 написав:Це не якісь там 10% іспанських по року і не Каліфорнія ( хоча по ціні метра вже)))

  Бетон написав:Ну 450 злотых в год это ерунда

Спору нет, налоги не такие, как в США и Ко, но и не нулевые, 100$/год и перспективой повышения. + обязательные коммунальные платежи тоже повышаются. + абонентское обслуживание счетчиков.
Если есть стабильный источник дохода, то ок. А если он пропадает, то начинаются нервы

Я в Україні більше податку плачу на надлишкову площу. Та й комірне не три копійки, якщо управляюча компанія типу як в РР.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:41

  b3320413 написав:Существенно меньше. Какого типа это дом?

Неохрущ середини 00-х. За всю зиму опалення вмикав разів 15-20 на ніч і лише в одній кімнаті.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Нервы у меня начинаются в Киеве:
3 кгрн + счётчики. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
Бетон
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