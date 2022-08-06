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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:53

  Бетон написав:Нервы у меня начинаются в Киеве:
3 кгрн + счётчики. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅

сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:26

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Нервы у меня начинаются в Киеве:
3 кгрн + счётчики. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅

сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)

11 грн/кВт, в середньому 1600-1800 грн по місяцю. Що значить «в сравнимом»? У знайомих модний жк з вікнами на Віслу. Щось в районі тих самих 250€. На відміну від України, тутешні осбб звітуються за кожну копійку.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:40

  gonchik74 написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:Нервы у меня начинаются в Киеве:
3 кгрн + счётчики. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅

сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)

11 грн/кВт, в середньому 1600-1800 грн по місяцю. Що значить «в сравнимом»? У знайомих модний жк з вікнами на Віслу. Щось в районі тих самих 250€. На відміну від України, тутешні осбб звітуються за кожну копійку.

Бетон заплатил бы за такое же потребление ээ в Варшаве не 6кгрн а 25кгрн(580ойро), ТОЛЬКО за ээ
так что давайте мухи отдельно от катлет)
а так да, "шось в районе 250ойро")))
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:36

До мене питання які? Спитав скільки коштує ее? Тобі написали. А скільки він там палить тих кВт мені по цимбалах.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:Я в Україні більше податку плачу на надлишкову площу

Если не секрет, то в каком населенном пункте и какая площадь?

  gonchik74 написав:Я нвіть вчора на зіллоу дивився апартаменти під Сакраменто, де живуть мої родичі. Тубедруми по 250-300, здати можна по 2+. В Кракові те саме попробуй вийти на 700 чистими.

Хм, действительно. Странно и интересно:
до 150К - 55 результатов на продажу, рента начинаетя с 1К - 42 результата. Ничего ниже просто нет

http://surl.li/thcho
http://surl.li/thcis

  Бетон написав:Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅

Не знаю, капучино не пью, а сколько в Польше оно стоит?
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  #<1 ... 889890891892
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