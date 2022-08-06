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Бетон написав:Нервы у меня начинаются в Киеве: 3 кгрн + счётчики. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?) сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
11 грн/кВт, в середньому 1600-1800 грн по місяцю. Що значить «в сравнимом»? У знайомих модний жк з вікнами на Віслу. Щось в районі тих самих 250€. На відміну від України, тутешні осбб звітуються за кожну копійку.
Бетон написав:Нервы у меня начинаются в Киеве: 3 кгрн + счётчики. Февраль и март ээ получалась 6 кгрн. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?) сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
11 грн/кВт, в середньому 1600-1800 грн по місяцю. Що значить «в сравнимом»? У знайомих модний жк з вікнами на Віслу. Щось в районі тих самих 250€. На відміну від України, тутешні осбб звітуються за кожну копійку.
Бетон заплатил бы за такое же потребление ээ в Варшаве не 6кгрн а 25кгрн(580ойро), ТОЛЬКО за ээ так что давайте мухи отдельно от катлет) а так да, "шось в районе 250ойро")))