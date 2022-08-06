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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2024 17:53
Бетон написав:
Нервы у меня начинаются в Киеве:
3 кгрн + счётчики
.
Февраль и март ээ получалась 6 кгрн
. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
Прохожий
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:26
Прохожий написав: Бетон написав:
Нервы у меня начинаются в Киеве:
3 кгрн + счётчики
.
Февраль и март ээ получалась 6 кгрн
. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
11 грн/кВт, в середньому 1600-1800 грн по місяцю. Що значить «в сравнимом»? У знайомих модний жк з вікнами на Віслу. Щось в районі тих самих 250€. На відміну від України, тутешні осбб звітуються за кожну копійку.
gonchik74
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:40
gonchik74 написав: Прохожий написав: Бетон написав:
Нервы у меня начинаются в Киеве:
3 кгрн + счётчики
.
Февраль и март ээ получалась 6 кгрн
. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
11 грн/кВт, в середньому 1600-1800 грн по місяцю. Що значить «в сравнимом»? У знайомих модний жк з вікнами на Віслу.
Щось в районі тих самих 250€
. На відміну від України, тутешні осбб звітуються за кожну копійку.
Бетон заплатил бы за такое же потребление ээ в Варшаве не 6кгрн а 25кгрн(580ойро),
ТОЛЬКО за ээ
так что давайте мухи отдельно от катлет)
а так да, "шось в районе 250ойро")))
Прохожий
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:36
До мене питання які? Спитав скільки коштує ее? Тобі написали. А скільки він там палить тих кВт мені по цимбалах.
gonchik74
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:39
gonchik74 написав:
Я в Україні більше податку плачу на надлишкову площу
Если не секрет, то в каком населенном пункте и какая площадь?
gonchik74 написав:
Я нвіть вчора на зіллоу дивився апартаменти під Сакраменто, де живуть мої родичі. Тубедруми по 250-300, здати можна по 2+. В Кракові те саме попробуй вийти на 700 чистими.
Хм, действительно. Странно и интересно:
до 150К - 55 результатов на продажу, рента начинаетя с 1К - 42 результата. Ничего ниже просто нет
http://surl.li/thcho http://surl.li/thcis Бетон написав:
Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
Не знаю, капучино не пью, а сколько в Польше оно стоит?
b3320413
Повідомлень: 232
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:16
Прохожий написав: Бетон написав:
Нервы у меня начинаются в Киеве:
3 кгрн + счётчики
.
Февраль и март ээ получалась 6 кгрн
. Итого 9 кгрн комуналка. Капучино 70..80 грн. Это шо такое? 😅
сколько в Польше ээ?)
сколько коммуналка в сравнимом ЖК в Варшаве?)
547/42 х 110 м2 = 1432 злт = 358$
Нефигово конечно. + счётчики. Это 500 баксов получится. Хотя если топить электрикой то весь штукарь, это точно.
Не, Киловатт 3.2 грн. Примерно одинаково
Кто шарит, что написано
https://ibb.co/HTPkJ06
Востаннє редагувалось
Бетон
в Пон 29 кві, 2024 21:22, всього редагувалось 3 разів.
Бетон
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:19
b3320413 написав:
Не знаю, капучино не пью, а сколько в Польше оно стоит?
Хз. Меня там нет
Бетон
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Додано: Пон 29 кві, 2024 23:13
gonchik74 написав:
Паркують гроші. Дуже багато заможних. Сусід купив новий 911. Погугліть ціну.
Дороже чем panamerа, начинается с 200куе.
Это вы про соседа в Польше ? А хто он, если знаете ?
vladimir07
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Додано: Пон 29 кві, 2024 23:16
vladimir07 написав: gonchik74 написав:
Паркують гроші. Дуже багато заможних. Сусід купив новий 911. Погугліть ціну.
Дороже чем panamerа, начинается с 200куе.
Это вы про соседа в Польше ? А хто он, если знаете ?
Ні, не знаю. Поляки не схильні відкривати душу українцям)
gonchik74
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Додано: Вів 30 кві, 2024 00:17
gonchik74 написав: vladimir07 написав: gonchik74 написав:
Паркують гроші. Дуже багато заможних. Сусід купив новий 911. Погугліть ціну.
Дороже чем panamerа, начинается с 200куе.
Это вы про соседа в Польше ? А хто он, если знаете ?
Ні, не знаю. Поляки не схильні відкривати душу українцям)
I що з ними не так ?) У нас покупець нового 911 - це мешканець Тетрiсу.
А поляк з новим 911 живе в квартирi з сусiдами-українцями.
vladimir07
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