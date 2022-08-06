Продажа
Цена 975 тыс. зл. или около 250 тыс. дол. + сборы при покупке
Обязательная коммуналка 600 zł. Я так понимаю, что еще нужно будет доплатить налог 4 платежами в год.
W cenie najmu 2700 PLN + 800 PLN czynsz administracyjny z zaliczkami na media, dodatkowo dochodzi opłata za prąd.
Opłaty administracyjne - obecnie 810,49 PLN. Czynsz dla mnie 2700 PLN. Zdjęcia łazienki przed naprawą.
Или перевод:
Ціна оренди 2700 злотих + 800 злотих адміністративні сбори (чінш) з передоплатою за комунальні послуги, плюс електроенергія.
Адміністративні збори – зараз 810,49 злотих. Орендна плата для мене 2700 злотих. Фото ванної кімнати до ремонту.
Вот так, человек может "вложить" в Польшу/Варшаву 200+ и найдя арендатора на 900 дол, из них иметь меньше 700.
Может для перепродажи и можно баловаться, как хочет Бетон, то как финализация капитала, то я не уверен.