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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 890891892893
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Меня последнее время беспокоит наличие обязательных платежей. Я просто тыкнул в первые попавшиеся объявления по Польше/Варшаве:

Продажа

https://gethome.pl/oferta/sprzedam-mies ... u-1574610/

Цена 975 тыс. зл. или около 250 тыс. дол. + сборы при покупке
Обязательная коммуналка 600 zł. Я так понимаю, что еще нужно будет доплатить налог 4 платежами в год.


https://gethome.pl/oferta/wynajme-miesz ... u-1576473/

W cenie najmu 2700 PLN + 800 PLN czynsz administracyjny z zaliczkami na media, dodatkowo dochodzi opłata za prąd.
Opłaty administracyjne - obecnie 810,49 PLN. Czynsz dla mnie 2700 PLN. Zdjęcia łazienki przed naprawą.

Или перевод:

Ціна оренди 2700 злотих + 800 злотих адміністративні сбори (чінш) з передоплатою за комунальні послуги, плюс електроенергія.
Адміністративні збори – зараз 810,49 злотих. Орендна плата для мене 2700 злотих. Фото ванної кімнати до ремонту.

Вот так, человек может "вложить" в Польшу/Варшаву 200+ и найдя арендатора на 900 дол, из них иметь меньше 700.
Может для перепродажи и можно баловаться, как хочет Бетон, то как финализация капитала, то я не уверен.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Три роки тому радився з форумчанами щодо купівлі 2к квартири в Києві. Але все тече, все міняється, купив замість неї таунхаус (86кв.м) середини нульових з відносно свіжим ремонтом. Локація як для форумчан не дуже (по правилу ЛЛЛ :lol: ) - периферія Угорщини. Але брав більше як диверсифікацію, а також, можливо, як майбутній трамплін на Будапешт.
Де юре оформив на маму, бо я не виїзний. Жаль, що неясно коли зможу сам навідатися.

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The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:06

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  The_Rebel написав:периферія Угорщини

И какие у вас обязательные платежи + налоги?

  The_Rebel написав:правилу ЛЛЛ

Жизнь сложная штука. Локация, локация и локация - это скорость сдачи или время экспозиции, стоимость аренды, обязательные платежи, поборы и налоги с рентного дохода, всякие неплательщики и в меньше степени окупасы.
Да, еще стоимость входа, со своими гербовыми сборами в 3%+ процента и обязательными риелторами пусть наРех идут.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:10

  b3320413 написав:
  The_Rebel написав:периферія Угорщини

И какие у вас обязательные платежи + налоги?

Ще навіть не платив податок на купівлю (він має прийти поштою на протязі 2-х тижнів). Але оформлюють там як і в нас - офіційно сума одна, а по факту готівкою сума інша. Хоча я цього не хотів, але так як це було вигідно в тч. продавцю, то домовилися без мене на цьому
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:28

  b3320413 написав:Ціна оренди 2700 злотих + 800 злотих адміністративні сбори (чінш) з передоплатою за комунальні послуги, плюс електроенергія.
Адміністративні збори – зараз 810,49 злотих. Орендна плата для мене 2700 злотих. Фото ванної кімнати до ремонту.

А що таке "Адміністративні збори"? Це як збір ОСББ?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:44

  The_Rebel написав:А що таке "Адміністративні збори"? Це як збір ОСББ?

Я думаю, да.

https://continentestate.com/extra-costs ... y-hungary/
Такое пишут:

Что входит:
Единоразовая государственная пошлина на покупку недвижимости (оплачивается в течение одного месяца после вступления права собственности)
4 % от стоимости покупки

Услуги агентства недвижимости (риелтора)
2 % от рыночной стоимости объекта

Услуги юриста (адвоката)
1-1,5 % от суммы сделки

Пошлина в мэрию за прошение о получении разрешения на покупку
около 170 – 200 €
Нотариально заверенная копия загранпаспорта венгерским нотариусом
около 10 €
Лист собственности (выписка из кадастрового реестра)
около 30 €
Оплата в земельный комитет, наложение вето на операции с недвижимостью
60 €
Оплата паспорта домовладения
22 €
Электронная выписка из земляного отдела для подачи в мэрию
12 €

Сумарно я начситал 7% + 300€

Там же написано:
Стоит отметить, что в Венгрии нет ежегодного налога на недвижимость, за исключением таких курортных зон, как район озера Балатон и курорт Хевиз. Согласно решений муниципальных властей, в данных курортных зонах размер налога зависит от типа объекта и его расстояния к курорту.

  The_Rebel написав:купив замість неї таунхаус

Вы купили для себя или под сдачу?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:16

b3320413
Адвокат уже оплачений, рієлтора не було, знайдена була напряму через знайомих, що там живуть. А ті 4% будуть на половину вартості (що записана в договорі купівлі продажу), тому можна рахувати 2%. Значить вийде десь 3% плюс 300 Євро, якщо по вашим розрахункам правильно. Але багато платежів мають ще прийти на пошту, я так зрозумів.
Я працюю на відстані, тому в майбутньому можливо і для себе, ну і через це щодо локації в мене не було якихось побажань (поближче до України, щоб батькам зручніше поїхати), а більше до ремонту (заїхав і живи). Здавати в оренду не планую, бо ремонт досить свіжий, а локація не передбачає значних орендних платежів. Більше вигідна для перепродажі в майбутньому та проживання самому або родичів.
Проте у Угорщині дуже велика різниця між столицею і периферією по ціні. Не так як в Польші, що Краків, Вроцлав, Гданськ не сильно по відрізняються від столиці. Я думаю через те, що Будапешт це єдине місто мільйонник. Інші міста не більше 200 тис.
Але там ще у них є податки на продажу, які нараховуються на різницю між покупкою і продажем, вони ідуть по спадній до 5 років, тому в перші роки продавати не вигідно (особливо якщо офіційна ціна буде відрізнятися набагато у більшу сторону від офіційної ціни покупки)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:35

  The_Rebel написав:А ті 4% будуть на половину вартості (що записана в договорі купівлі продажу), тому можна рахувати 2%... Більше вигідна для перепродажі в майбутньому та проживання самому або родичів.

Смотрите, если человек согласился половину взять на себя (2%), и без риелтора удалось найти, то скорее всего будет не для перепродажи, а для жизни для себя. Но! исключать, что именно ваш дом кому-либо понадобится и у вас его купят более дорого, не нужно.

  The_Rebel написав:Але там ще у них є податки на продажу, які нараховуються на різницю між покупкою і продажем, вони ідуть по спадній до 5 років, тому в перші роки продавати не вигідно (особливо якщо офіційна ціна буде відрізнятися набагато у більшу сторону від офіційної ціни покупки)

Вы же сами говорите, что можно доплатить наличкой и такое практикуется.

Ежегодных налогов нет - уже хорошо. А что у вас по коммунальным платежам? За вывоз мусора и т.п.?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:40

  b3320413 написав:Меня последнее время беспокоит наличие обязательных платежей. Я просто тыкнул в первые попавшиеся объявления по Польше/Варшаве:

Продажа

https://gethome.pl/oferta/sprzedam-mies ... u-1574610/

Цена 975 тыс. зл. или около 250 тыс. дол. + сборы при покупке
Обязательная коммуналка 600 zł. Я так понимаю, что еще нужно будет доплатить налог 4 платежами в год.


https://gethome.pl/oferta/wynajme-miesz ... u-1576473/

W cenie najmu 2700 PLN + 800 PLN czynsz administracyjny z zaliczkami na media, dodatkowo dochodzi opłata za prąd.
Opłaty administracyjne - obecnie 810,49 PLN. Czynsz dla mnie 2700 PLN. Zdjęcia łazienki przed naprawą.

Или перевод:

Ціна оренди 2700 злотих + 800 злотих адміністративні сбори (чінш) з передоплатою за комунальні послуги, плюс електроенергія.
Адміністративні збори – зараз 810,49 злотих. Орендна плата для мене 2700 злотих. Фото ванної кімнати до ремонту.

Вот так, человек может "вложить" в Польшу/Варшаву 200+ и найдя арендатора на 900 дол, из них иметь меньше 700.
Может для перепродажи и можно баловаться, как хочет Бетон, то как финализация капитала, то я не уверен.

Czynsz платит арендатор. Если квартира пустая, то вода и электричество будут 0, отопление на минимум. Из 550 злотых "чинша" собственно содержание дома (уборка, охрана, ремонты и т.п.) тянет примерно на 250. Заплатить за год 3000 злотых, а квартира за этот год подорожает тысяч на 50-100.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:47

b3320413
Ні, у продавця були свої податки, ніхто ні за кого не платив. Я мав на увазі 2% замість 4-х, тому що офіційну ціну домовилися зменшити у 2 рази. Наполягав сам продавець, щоб зменшити і свої податки.
На рахунок платежів, надіюсь все буде по лічильникам, там вони встановлені. Але детально пізніше повідомлю, бо мама ще лише буде їхати все переооформлювати на себе по комуналці. Може і якісь субсидії там є для пенсіонерів або що, поки не ясно.
The_Rebel
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