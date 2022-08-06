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W cenie najmu 2700 PLN + 800 PLN czynsz administracyjny z zaliczkami na media, dodatkowo dochodzi opłata za prąd. Opłaty administracyjne - obecnie 810,49 PLN. Czynsz dla mnie 2700 PLN. Zdjęcia łazienki przed naprawą.
Или перевод:
Ціна оренди 2700 злотих + 800 злотих адміністративні сбори (чінш) з передоплатою за комунальні послуги, плюс електроенергія. Адміністративні збори – зараз 810,49 злотих. Орендна плата для мене 2700 злотих. Фото ванної кімнати до ремонту.
Вот так, человек может "вложить" в Польшу/Варшаву 200+ и найдя арендатора на 900 дол, из них иметь меньше 700. Может для перепродажи и можно баловаться, как хочет Бетон, то как финализация капитала, то я не уверен.
Три роки тому радився з форумчанами щодо купівлі 2к квартири в Києві. Але все тече, все міняється, купив замість неї таунхаус (86кв.м) середини нульових з відносно свіжим ремонтом. Локація як для форумчан не дуже (по правилу ЛЛЛ ) - периферія Угорщини. Але брав більше як диверсифікацію, а також, можливо, як майбутній трамплін на Будапешт. Де юре оформив на маму, бо я не виїзний. Жаль, що неясно коли зможу сам навідатися.
Жизнь сложная штука. Локация, локация и локация - это скорость сдачи или время экспозиции, стоимость аренды, обязательные платежи, поборы и налоги с рентного дохода, всякие неплательщики и в меньше степени окупасы. Да, еще стоимость входа, со своими гербовыми сборами в 3%+ процента и обязательными риелторами пусть наРех идут.
Ще навіть не платив податок на купівлю (він має прийти поштою на протязі 2-х тижнів). Але оформлюють там як і в нас - офіційно сума одна, а по факту готівкою сума інша. Хоча я цього не хотів, але так як це було вигідно в тч. продавцю, то домовилися без мене на цьому
b3320413 написав:Ціна оренди 2700 злотих + 800 злотих адміністративні сбори (чінш) з передоплатою за комунальні послуги, плюс електроенергія. Адміністративні збори – зараз 810,49 злотих. Орендна плата для мене 2700 злотих. Фото ванної кімнати до ремонту.
А що таке "Адміністративні збори"? Це як збір ОСББ?
Что входит: Единоразовая государственная пошлина на покупку недвижимости (оплачивается в течение одного месяца после вступления права собственности) 4 % от стоимости покупки
Услуги агентства недвижимости (риелтора) 2 % от рыночной стоимости объекта
Услуги юриста (адвоката) 1-1,5 % от суммы сделки
Пошлина в мэрию за прошение о получении разрешения на покупку около 170 – 200 € Нотариально заверенная копия загранпаспорта венгерским нотариусом около 10 € Лист собственности (выписка из кадастрового реестра) около 30 € Оплата в земельный комитет, наложение вето на операции с недвижимостью 60 € Оплата паспорта домовладения 22 € Электронная выписка из земляного отдела для подачи в мэрию 12 €
Сумарно я начситал 7% + 300€
Там же написано: Стоит отметить, что в Венгрии нет ежегодного налога на недвижимость, за исключением таких курортных зон, как район озера Балатон и курорт Хевиз. Согласно решений муниципальных властей, в данных курортных зонах размер налога зависит от типа объекта и его расстояния к курорту.
b3320413 Адвокат уже оплачений, рієлтора не було, знайдена була напряму через знайомих, що там живуть. А ті 4% будуть на половину вартості (що записана в договорі купівлі продажу), тому можна рахувати 2%. Значить вийде десь 3% плюс 300 Євро, якщо по вашим розрахункам правильно. Але багато платежів мають ще прийти на пошту, я так зрозумів. Я працюю на відстані, тому в майбутньому можливо і для себе, ну і через це щодо локації в мене не було якихось побажань (поближче до України, щоб батькам зручніше поїхати), а більше до ремонту (заїхав і живи). Здавати в оренду не планую, бо ремонт досить свіжий, а локація не передбачає значних орендних платежів. Більше вигідна для перепродажі в майбутньому та проживання самому або родичів. Проте у Угорщині дуже велика різниця між столицею і периферією по ціні. Не так як в Польші, що Краків, Вроцлав, Гданськ не сильно по відрізняються від столиці. Я думаю через те, що Будапешт це єдине місто мільйонник. Інші міста не більше 200 тис. Але там ще у них є податки на продажу, які нараховуються на різницю між покупкою і продажем, вони ідуть по спадній до 5 років, тому в перші роки продавати не вигідно (особливо якщо офіційна ціна буде відрізнятися набагато у більшу сторону від офіційної ціни покупки)
The_Rebel написав:А ті 4% будуть на половину вартості (що записана в договорі купівлі продажу), тому можна рахувати 2%... Більше вигідна для перепродажі в майбутньому та проживання самому або родичів.
Смотрите, если человек согласился половину взять на себя (2%), и без риелтора удалось найти, то скорее всего будет не для перепродажи, а для жизни для себя. Но! исключать, что именно ваш дом кому-либо понадобится и у вас его купят более дорого, не нужно.
The_Rebel написав:Але там ще у них є податки на продажу, які нараховуються на різницю між покупкою і продажем, вони ідуть по спадній до 5 років, тому в перші роки продавати не вигідно (особливо якщо офіційна ціна буде відрізнятися набагато у більшу сторону від офіційної ціни покупки)
Вы же сами говорите, что можно доплатить наличкой и такое практикуется.
Ежегодных налогов нет - уже хорошо. А что у вас по коммунальным платежам? За вывоз мусора и т.п.?
W cenie najmu 2700 PLN + 800 PLN czynsz administracyjny z zaliczkami na media, dodatkowo dochodzi opłata za prąd. Opłaty administracyjne - obecnie 810,49 PLN. Czynsz dla mnie 2700 PLN. Zdjęcia łazienki przed naprawą.
Или перевод:
Ціна оренди 2700 злотих + 800 злотих адміністративні сбори (чінш) з передоплатою за комунальні послуги, плюс електроенергія. Адміністративні збори – зараз 810,49 злотих. Орендна плата для мене 2700 злотих. Фото ванної кімнати до ремонту.
Вот так, человек может "вложить" в Польшу/Варшаву 200+ и найдя арендатора на 900 дол, из них иметь меньше 700. Может для перепродажи и можно баловаться, как хочет Бетон, то как финализация капитала, то я не уверен.
Czynsz платит арендатор. Если квартира пустая, то вода и электричество будут 0, отопление на минимум. Из 550 злотых "чинша" собственно содержание дома (уборка, охрана, ремонты и т.п.) тянет примерно на 250. Заплатить за год 3000 злотых, а квартира за этот год подорожает тысяч на 50-100.
b3320413 Ні, у продавця були свої податки, ніхто ні за кого не платив. Я мав на увазі 2% замість 4-х, тому що офіційну ціну домовилися зменшити у 2 рази. Наполягав сам продавець, щоб зменшити і свої податки. На рахунок платежів, надіюсь все буде по лічильникам, там вони встановлені. Але детально пізніше повідомлю, бо мама ще лише буде їхати все переооформлювати на себе по комуналці. Може і якісь субсидії там є для пенсіонерів або що, поки не ясно.