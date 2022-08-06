Додано: Сер 01 тра, 2024 19:16

b3320413

Адвокат уже оплачений, рієлтора не було, знайдена була напряму через знайомих, що там живуть. А ті 4% будуть на половину вартості (що записана в договорі купівлі продажу), тому можна рахувати 2%. Значить вийде десь 3% плюс 300 Євро, якщо по вашим розрахункам правильно. Але багато платежів мають ще прийти на пошту, я так зрозумів.

Я працюю на відстані, тому в майбутньому можливо і для себе, ну і через це щодо локації в мене не було якихось побажань (поближче до України, щоб батькам зручніше поїхати), а більше до ремонту (заїхав і живи). Здавати в оренду не планую, бо ремонт досить свіжий, а локація не передбачає значних орендних платежів. Більше вигідна для перепродажі в майбутньому та проживання самому або родичів.

Проте у Угорщині дуже велика різниця між столицею і периферією по ціні. Не так як в Польші, що Краків, Вроцлав, Гданськ не сильно по відрізняються від столиці. Я думаю через те, що Будапешт це єдине місто мільйонник. Інші міста не більше 200 тис.

Але там ще у них є податки на продажу, які нараховуються на різницю між покупкою і продажем, вони ідуть по спадній до 5 років, тому в перші роки продавати не вигідно (особливо якщо офіційна ціна буде відрізнятися набагато у більшу сторону від офіційної ціни покупки)