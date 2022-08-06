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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 тра, 2024 22:16
b3320413 написав: gonchik74 написав:
Це не якісь там 10% іспанських по року і не Каліфорнія ( хоча по ціні метра вже)))
Бетон написав:
Ну 450 злотых в год это ерунда
Спору нет, налоги не такие, как в США и Ко, но и не нулевые, 100$/год и перспективой повышения. + обязательные коммунальные платежи тоже повышаются. + абонентское обслуживание счетчиков.
Если есть стабильный источник дохода, то ок. А если он пропадает, то начинаются нервы
Обовязкові комунальні (адміністраційні) - це просто копійки. В мене по евартирі виходить десь 250 зл, це сміття, ліфти, мопи, паркінг, прибирання, стрижка газонів ітд. При середній по місту зп в 5000-7000 на руки це не дуже велика сума.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:19
The_Rebel написав:
Я мав на увазі 2% замість 4-х, тому що офіційну ціну домовилися зменшити у 2 рази
Тогда ясно
The_Rebel написав:
Але детально пізніше повідомлю
Да, было бы очень интересно
Gastarbaiter написав:
Czynsz платит арендатор
Не совсем так. Рынок доходов горожан позволяет платить за аренду 12000 зл * 30% = 4000 зл в месяц за аренду под ключ. Если бы коммуналка из них 1500 зл, то чистой рентой было бы 2500 зл, а если коммуналка 500 зл, то чистой 3500 зл.
Gastarbaiter написав:
Заплатить за год 3000 злотых, а квартира за этот год подорожает тысяч на 50-100.
Может подорожает, а может подешевеет на 50-100К зл. Тогда получится, что вы из своего кармана оплатили 3000 зл за уменьшение своего капитала
Но это не суть. Суть в финализации денег. Тогда вас не так интересует стоимость ни собственной квартиры, ни ваших сдаваемых. Интерес в чистой ренте, стоимости обслуживания при экспозиции, скорость нахождения новых квартирантов.
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b3320413
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:23
b3320413 написав:
Тогда вас не так интересует стоимость ни собственной квартиры, ни ваших сдаваемых. Интерес в чистой ренте, стоимости обслуживания при экспозиции, скорость нахождения новых квартирантов.
Здесь вообще интересный момент. Если оценка недвижимости растет, то, скорей всего ежегодный налог и обязательные платежи тоже растут. А вот аренда может и не вырасти в связи с дополнительными расходами свалившимися на арендаторов.
Если ко всему добавить законодательство на сторону арендаторов, то можно попасть на дойку
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:28
BIGor написав:
В мене по евартирі виходить десь 250 зл, це сміття, ліфти, мопи, паркінг, прибирання, стрижка газонів ітд. При середній по місту зп в 5000-7000 на руки це не дуже велика сума.
Это пока есть работа. А если сокращения? Тогда каждый месяц вынь да полож 100 баксов. Во время карантина квартирант съехал, новых найти не так легко, крутят носом, хотят скидку.
В Польше легко выселить неплательщиков?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:38
b3320413 написав: BIGor написав:
В мене по евартирі виходить десь 250 зл, це сміття, ліфти, мопи, паркінг, прибирання, стрижка газонів ітд. При середній по місту зп в 5000-7000 на руки це не дуже велика сума.
Это пока есть работа. А если сокращения? Тогда каждый месяц вынь да полож 100 баксов. Во время карантина квартирант съехал, новых найти не так легко, крутят носом, хотят скидку.
В Польше легко выселить неплательщиков?
Мої родичі купили в 2020-му квартиру, в котрій я зараз живу. По 6 тис. Останню аналогічну в стані після забудовника, в сусідньому корпусі продали по 13.8 за метр пару місяців тому. Якби вони керувались Вашою логікою, то навряд чи наважились би. Польща в найближчі пару років освоїть 137 ярдів від унії. Я не стверджую, що сильно відросте ціна, але, гадаю, що катастрофічно не впаде. Якщо, звісно, Польща не стане кордоном цивілізованого світу, чого б дуже не хотілось.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:38
b3320413 написав: BIGor написав:
В мене по евартирі виходить десь 250 зл, це сміття, ліфти, мопи, паркінг, прибирання, стрижка газонів ітд. При середній по місту зп в 5000-7000 на руки це не дуже велика сума.
Это пока есть работа. А если сокращения? Тогда каждый месяц вынь да полож 100 баксов. Во время карантина квартирант съехал, новых найти не так легко, крутят носом, хотят скидку.
В Польше легко выселить неплательщиков?
100 доларів це 400 зл, я писав про 250 зл.- це 62 долара. При середніх зп в 1500 дол це ні про що. При тому, що часто живуть сімями, тобто не один працюючий. А якщо Ви хочете винайняти вічний двигун - спробуйте якесь Сомалі де не втвозять сміття і не прибирають мопи.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:57
gonchik74 написав: b3320413 написав: BIGor написав:
В мене по евартирі виходить десь 250 зл, це сміття, ліфти, мопи, паркінг, прибирання, стрижка газонів ітд. При середній по місту зп в 5000-7000 на руки це не дуже велика сума.
Это пока есть работа. А если сокращения? Тогда каждый месяц вынь да полож 100 баксов. Во время карантина квартирант съехал, новых найти не так легко, крутят носом, хотят скидку.
В Польше легко выселить неплательщиков?
Мої родичі купили в 2020-му квартиру, в котрій я зараз живу. По 6 тис. Останню аналогічну в стані після забудовника, в сусідньому корпусі продали по 13.8 за метр пару місяців тому. Якби вони керувались Вашою логікою, то навряд чи наважились би. Польща в найближчі пару років освоїть 137 ярдів від унії. Я не стверджую, що сильно відросте ціна, але, гадаю, що катастрофічно не впаде. Якщо, звісно, Польща не стане кордоном цивілізованого світу, чого б дуже не хотілось.
не треба зазіхати.
час купувати
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:00
Я не зазіхаю) «зволікати», напевно? Так я і так вже прозволікав, як і Бігор, та й Гастарбайтер, в певній мірі.
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gonchik74
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:05
gonchik74 написав:
Я не зазіхаю) «зволікати», напевно? Так я і так вже прозволікав, як і Бігор, та й Гастарбайтер, в певній мірі.
тьфу блін. зволікати)
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:08
BIGor написав:
100 доларів це 400 зл, я писав про 250 зл.- це 62 долара
Вы забыли добавить ежегодный налог, разбитый на 4 части. Да, немного меньше 100 дол, но на долго ли? Хотя, в случае девала, до сотни не дойдет.
Но опять таки, в объявлении было 800 зл в месяц и 2700 зл чистыми собственнику. Мне кажется, что со временем, 800 зл будут расти, а вот тело 2700 зл может и упасть.
BIGor написав:
якщо Ви хочете винайняти вічний двигун
Зачем вечный, я просто хочу обратить внимание, что может лучше двигатель до 1 л, да машина меньше, но и намного экономней и ликвидней. Правильно расставить акценты. Сейчас Польша - это да, круто, рост и все дела. А как было во время карантина?
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