Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
b3320413 написав:Не совсем так. Рынок доходов горожан позволяет платить за аренду 12000 зл * 30% = 4000 зл в месяц за аренду под ключ. Если бы коммуналка из них 1500 зл, то чистой рентой было бы 2500 зл, а если коммуналка 500 зл, то чистой 3500 зл.
Пока что рынок держат арендодатели. Я выше писал про свою аренду. Начинали с 1600, сейчас 2100, новым арендаторам озвучивается 2800, в соседних домах сдают по 3000. Зарплаты растут, цены на все растут, количество новых BMW и Лехусов на дорогах увеличивается. Договор подписывается на год. Если кому-то дорого, то что ж, можно найти за 2000 в 30-40 минутах езды от Кракова.
BIGor написав:100 доларів це 400 зл, я писав про 250 зл.- це 62 долара
Вы забыли добавить ежегодный налог, разбитый на 4 части. Да, немного меньше 100 дол, но на долго ли? Хотя, в случае девала, до сотни не дойдет. Но опять таки, в объявлении было 800 зл в месяц и 2700 зл чистыми собственнику. Мне кажется, что со временем, 800 зл будут расти, а вот тело 2700 зл может и упасть.
BIGor написав:якщо Ви хочете винайняти вічний двигун
Зачем вечный, я просто хочу обратить внимание, что может лучше двигатель до 1 л, да машина меньше, но и намного экономней и ликвидней. Правильно расставить акценты. Сейчас Польша - это да, круто, рост и все дела. А как было во время карантина?
Теж росло. Інший мій родич продав квартиру в центрі Кракова, чекав на ковідний відкат. Фіг там. Тепер живе біля А4, і той центр лише згадує.
BIGor написав:100 доларів це 400 зл, я писав про 250 зл.- це 62 долара
Вы забыли добавить ежегодный налог, разбитый на 4 части. Да, немного меньше 100 дол, но на долго ли? Хотя, в случае девала, до сотни не дойдет. Но опять таки, в объявлении было 800 зл в месяц и 2700 зл чистыми собственнику. Мне кажется, что со временем, 800 зл будут расти, а вот тело 2700 зл может и упасть.
BIGor написав:якщо Ви хочете винайняти вічний двигун
Зачем вечный, я просто хочу обратить внимание, что может лучше двигатель до 1 л, да машина меньше, но и намного экономней и ликвидней. Правильно расставить акценты. Сейчас Польша - это да, круто, рост и все дела. А как было во время карантина?
не считайте только расходы. квартира куплена за 98 куе. сегодня застройщик предлагает к продаже на 2026 год - от 155 куе. дом введён в эксплуатацию 8 мес где-то. ну заплатите вы 1200 баксов. в плюсе за 53 куе всё равно за полтора года цены вырастут (должны) ещё процентов на 15 минимум
gonchik74 написав:Якби вони керувались Вашою логікою, то навряд чи наважились би
Я не знаю какая у них была цель. Если купить квартиру для проживания в Польше для себя или для родственников, в т.ч. и для вас, то ок. То что они успели по более дешевым ценам, рад за них, но сегодня ситуация другая.
gonchik74 написав:Якби вони керувались Вашою логікою, то навряд чи наважились би
Я не знаю какая у них была цель. Если купить квартиру для проживания в Польше для себя или для родственников, в т.ч. и для вас, то ок. То что они успели по более дешевым ценам, рад за них, но сегодня ситуация другая.
Мали чуйку. Продали на Борщазі, купили в Кракові. Живуть в Італії, кажуть, що сюди переїдуть на пенсію. Сьогодні дійсно інша. Ціна вже як у Валенсії, наприклад, або десь на Макарській. Але в Польщі пушать ціни корпорації. Навіть щось чув, що мають прийняти уставу, котра забороняє одній особі (фіз/юр) купляти більше кількох обʼєктів в одній інвестиції. Родич розповідав, що іноземні інвестфонди беруть цілими корпусами. В Кракові принаймні.
Именно. Особенно на коммуналку. А если пройдет пик и арендатор не выдержит и треснет? И вообще, зачем Евросоюз дотирует Польшу на 137 млрд? Почему бы не дотировать Восточную Германию? Говорят не самый бодрый регион еще с 90-х.
Gastarbaiter написав:Начинали с 1600, сейчас 2100, новым арендаторам озвучивается 2800, в соседних домах сдают по 3000
Мне тоже риелторы звонили и спрашивали или сдается квартира в Киеве? Я сказал, что занята и пока вроде не съежают. Предлагают больше чем до карантина и военного положения. Но что-то мне подсказывает, что скоро будет новый обвал. В Польше пока и близко обвалом не пахнет, но я бы все-таки не вкладывал в нее на десятки лет, те более по сегодняшним ценам
Бетон написав:не считайте только расходы. квартира куплена за 98 куе. сегодня застройщик предлагает к продаже на 2026 год - от 155 куе. дом введён в эксплуатацию 8 мес где-то. ну заплатите вы 1200 баксов. в плюсе за 53 куе всё равно за полтора года цены вырастут (должны) ещё процентов на 15 минимум
Бетон, у нас с вами разные цели, хоть они обе подпадают под название темы. Конкретно вы говорите верно, но только на сегодня
Бетон написав:не считайте только расходы. квартира куплена за 98 куе. сегодня застройщик предлагает к продаже на 2026 год - от 155 куе. дом введён в эксплуатацию 8 мес где-то. ну заплатите вы 1200 баксов. в плюсе за 53 куе всё равно за полтора года цены вырастут (должны) ещё процентов на 15 минимум
Бетон, у нас с вами разные цели, хоть они обе подпадают под название темы. Конкретно вы говорите верно, но только на сегодня
Бетон написав:не считайте только расходы. квартира куплена за 98 куе. сегодня застройщик предлагает к продаже на 2026 год - от 155 куе. дом введён в эксплуатацию 8 мес где-то. ну заплатите вы 1200 баксов. в плюсе за 53 куе всё равно за полтора года цены вырастут (должны) ещё процентов на 15 минимум
Бетон, у нас с вами разные цели, хоть они обе подпадают под название темы. Конкретно вы говорите верно, но только на сегодня
b3320413 написав:Не совсем так. Рынок доходов горожан позволяет платить за аренду 12000 зл * 30% = 4000 зл в месяц за аренду под ключ. Если бы коммуналка из них 1500 зл, то чистой рентой было бы 2500 зл, а если коммуналка 500 зл, то чистой 3500 зл.
Пока что рынок держат арендодатели. Я выше писал про свою аренду. Начинали с 1600, сейчас 2100, новым арендаторам озвучивается 2800, в соседних домах сдают по 3000. Зарплаты растут, цены на все растут, количество новых BMW и Лехусов на дорогах увеличивается. Договор подписывается на год. Если кому-то дорого, то что ж, можно найти за 2000 в 30-40 минутах езды от Кракова.
Все росте, але поляки такі богаті, що вже організовують 6 травня мітинг проти росту цін - проти програми роздавання шарових грошей під 0%. Та і цікаво, нащо урядуьа програма, якщо всі на лексусах їздять? До речі, чекаю літа і вводу в дію сфери чистого транспорту - може стане краще в Кракові з заторами.