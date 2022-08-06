Додано: Сер 01 тра, 2024 23:25

Gastarbaiter написав: цены на все растут цены на все растут

Gastarbaiter написав: Начинали с 1600, сейчас 2100, новым арендаторам озвучивается 2800, в соседних домах сдают по 3000 Начинали с 1600, сейчас 2100, новым арендаторам озвучивается 2800, в соседних домах сдают по 3000

Именно. Особенно на коммуналку. А если пройдет пик и арендатор не выдержит и треснет? И вообще, зачем Евросоюз дотирует Польшу на 137 млрд? Почему бы не дотировать Восточную Германию? Говорят не самый бодрый регион еще с 90-х.Мне тоже риелторы звонили и спрашивали или сдается квартира в Киеве? Я сказал, что занята и пока вроде не съежают. Предлагают больше чем до карантина и военного положения. Но что-то мне подсказывает, что скоро будет новый обвал. В Польше пока и близко обвалом не пахнет, но я бы все-таки не вкладывал в нее на десятки лет, те более по сегодняшним ценам