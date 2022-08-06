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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 01:00

Неймовірно приємно дивитися, як почала грати ця гілка новими фарбами: аналітика, думають не тільки про дрібнички типу комуналки, але і стратегічно.
Якщо на гілку відомі всім особи не натравлять відоме всім психічно хворе створіння, як це робилося раніше, то буде сама актуальна.
Ну реально: часи важкі, люди думають, де притулитися. В якій країні? Як? Які підводні камені? Які податки?
Ну реально варто було створювати цей форум хоча б заради цього.
Перехрестимося.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 тра, 2024 01:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 01:54

  b3320413 написав:В Польше пока и близко обвалом не пахнет, но я бы все-таки не вкладывал в нее на десятки лет, те более по сегодняшним ценам

На десятки лет разве что в Швейцарию вкладывать. И то, не факт.
Единственный фактор риска - близость к оркостану. В случае чего - Польша будет первой встречать танки. А так, предполагаю, благосостояние стран ЕС будет выравниваться со временем. Богатая Северная Европа будет тормозить, Восточная будет расти, Южная будет продолжать бездельничать.
Gastarbaiter
 
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