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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 01:00

Неймовірно приємно дивитися, як почала грати ця гілка новими фарбами: аналітика, думають не тільки про дрібнички типу комуналки, але і стратегічно.
Якщо на гілку відомі всім особи не натравлять відоме всім психічно хворе створіння, як це робилося раніше, то буде сама актуальна.
Ну реально: часи важкі, люди думають, де притулитися. В якій країні? Як? Які підводні камені? Які податки?
Ну реально варто було створювати цей форум хоча б заради цього.
Перехрестимося.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 тра, 2024 01:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 01:54

  b3320413 написав:В Польше пока и близко обвалом не пахнет, но я бы все-таки не вкладывал в нее на десятки лет, те более по сегодняшним ценам

На десятки лет разве что в Швейцарию вкладывать. И то, не факт.
Единственный фактор риска - близость к оркостану. В случае чего - Польша будет первой встречать танки. А так, предполагаю, благосостояние стран ЕС будет выравниваться со временем. Богатая Северная Европа будет тормозить, Восточная будет расти, Южная будет продолжать бездельничать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Так, під здачу в оренду навіть немає смисла купляти. Читав що деякі лендлорди будутб продавати - немає дохідності/або в інших місцях вона краща.

Вы говорите, что нет смысла покупать за 1.2М при ежемесячной аренде в 3.2К. В том смысле, что срок окупаемости как в Австрии/Германии и т.п. И вы правильно говорите. Лучше поискать другие страны/метрополии. Но это лишь один из факторов.
Я же хочу осознать наличие еще и других факторов.
В самом объявление пишет 3.2К чистой аренды +1К обязательных платежей. При вакантности эти 1К лягут на плечи собственника. Что-то мне подсказывает, что их цена будет расти. Да, кстати, еще есть в Польше ежегодный налог на недвижимость не указаный в объявении.
Еще фактор - это сложность выселения неплательщиков
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:56

  b3320413 написав:
  BIGor написав:Так, під здачу в оренду навіть немає смисла купляти. Читав що деякі лендлорди будутб продавати - немає дохідності/або в інших місцях вона краща.

Вы говорите, что нет смысла покупать за 1.2М при ежемесячной аренде в 3.2К. В том смысле, что срок окупаемости как в Австрии/Германии и т.п. И вы правильно говорите. Лучше поискать другие страны/метрополии. Но это лишь один из факторов.
Я же хочу осознать наличие еще и других факторов.
В самом объявление пишет 3.2К чистой аренды +1К обязательных платежей. При вакантности эти 1К лягут на плечи собственника. Что-то мне подсказывает, что их цена будет расти. Да, кстати, еще есть в Польше ежегодный налог на недвижимость не указаный в объявении.
Еще фактор - это сложность выселения неплательщиков

Озвучив ціну цього щорічного на нову квартиру 55 квадратів. 390 зл, тобто 8є/місяць. З того, що подорожчає - електроенергія. Зараз типу дотується. З цим подорожчанням нові жк будуть боротись встановленням сес. У нас на зборах таке обговорювалось. В сусідньому на минулому тижні був монтаж. Але це не про ваші витрати згідно лічильника, це про те, щоб чинш не ріс. Я нікого за польські метри не агітую, якщо що.
Щодо наведеного мною прикладу орендної квартири. Навів виключно через те, що орендував в цьому комплексі 45 метрів за 3 тис+ 500 комунальних. Зараз за ті ж гроші можна винайняти вдвічі більше житло. Але й перекоси є. В цьому ж жк за кавалерку метрів на 25-30 правлять 2+к часом. Вчора читав статтю, що в деяких польських містах різниця вартості квадрата становить 30% в залежності від загальної квадратури приміщення. Тобто кавалерка на 30% дорожча за метр, нід трикімнатна.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 11:56

  b3320413 написав:
  BIGor написав:Так, під здачу в оренду навіть немає смисла купляти. Читав що деякі лендлорди будутб продавати - немає дохідності/або в інших місцях вона краща.

Вы говорите, что нет смысла покупать за 1.2М при ежемесячной аренде в 3.2К. В том смысле, что срок окупаемости как в Австрии/Германии и т.п. И вы правильно говорите. Лучше поискать другие страны/метрополии. Но это лишь один из факторов.
Я же хочу осознать наличие еще и других факторов.
В самом объявление пишет 3.2К чистой аренды +1К обязательных платежей. При вакантности эти 1К лягут на плечи собственника. Что-то мне подсказывает, что их цена будет расти. Да, кстати, еще есть в Польше ежегодный налог на недвижимость не указаный в объявении.
Еще фактор - это сложность выселения неплательщиков

Ви не слухаєте, адміністраційні в 1к злотих - ну це якийсь комплекс аля з губастими дівчатами на рецепції і з власним спортзалом для жильців. Або якась велика квартира з 2-ма паркомісцями - але вона буде коштувати більше 3,2к оренди чи 1,2 млн на покупку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 12:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:З цим подорожчанням нові жк будуть боротись встановленням сес. У нас на зборах таке обговорювалось. В сусідньому на минулому тижні був монтаж. Але це не про ваші витрати згідно лічильника, це про те, щоб чинш не ріс

Немного не понял. Кто оплачивает эту установку? И куда пойдет ээ выработаная на панелях? Напрямую к жильцам или типа в сеть на продажу, а выручка в бюджет ОСББ?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 12:08

  b3320413 написав:
  gonchik74 написав:З цим подорожчанням нові жк будуть боротись встановленням сес. У нас на зборах таке обговорювалось. В сусідньому на минулому тижні був монтаж. Але це не про ваші витрати згідно лічильника, це про те, щоб чинш не ріс

Немного не понял. Кто оплачивает эту установку? И куда пойдет ээ выработаная на панелях? Напрямую к жильцам или типа в сеть на продажу, а выручка в бюджет ОСББ?

На покриття витрат ее на обслуговування будинку ( котельня, освітлення, брами гаражні тощо). Береться кредит. Пільговий. Кредитне навантаження лягає на мешканців.
gonchik74
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