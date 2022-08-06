Додано: Чет 02 тра, 2024 13:35

gonchik74 написав: Береться кредит. Пільговий. Кредитне навантаження лягає на мешканців. Береться кредит. Пільговий. Кредитне навантаження лягає на мешканців.

Исповедь экономического убийцы, ПеркинсЯ могу попробовать объяснить свое беспокойство на примере с гаражами:1. можно купить на отшибе Киева во дворе металлический гараж. Его могут снести в любой момент, но он как правило не дорогой и не нужно платить никаких платежей. Нашел арендателя и считай окупаемость за 2-3 года.2. можно купить на отшибе Киева во дворе капитальный гараж. Его уже так просто не снесут, он лучше, и сборов как правило тоже нет. Но дороже. Нашел арендателя и имей немного. Если что, закинул туда свой хлам и закрыл на ключ.3. можно купить в кооперативе гараж. Там будут платежи, но как правило не большие. Сдать хз как будет.4. можно купить в центре Киева во дворе капитальный гараж. Его, скорей всего, не снесут, и сборов как правило тоже нет. Но конкретно дороже. Найти арендодателя реально, сдаваться будет не принципиально дороже чем на отшибе города, окупаемость будет 20+ лет. Но его так же можно закрыть на ключ.5. можно купить паркоместо в крутом ЖК за овердофига. С губастыми телками. Здесь обслуживание будет дорого каждый месяц. Дороже 2к хруща с отоплением. Может повезет найти крутого под сдачу за еще больше овердофига.Когда рынок прет вверх, у людей есть шальные деньги, то пятый вариант будет показывать самую лучшую динамику. Вложивший респектабельный инвестор на новом лексусе будет парковаться в подвале модного МОПа Тетриса, а соседнее место сдавать за "300 баксов + коммуналка 1500 грн", потому что выгодно успел отхватить еще на этапе котлована.Но самый умный инвестор успеет поздавать паркоместо, а перед обвалом грамотно выйдет из сделки и зафиксирует прибыть. Йоу!