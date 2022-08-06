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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2024 01:00
Неймовірно приємно дивитися, як почала грати ця гілка новими фарбами: аналітика, думають не тільки про дрібнички типу комуналки, але і стратегічно.
Якщо на гілку відомі всім особи не натравлять відоме всім психічно хворе створіння, як це робилося раніше, то буде сама актуальна.
Ну реально: часи важкі, люди думають, де притулитися. В якій країні? Як? Які підводні камені? Які податки?
Ну реально варто було створювати цей форум хоча б заради цього.
Перехрестимося.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 02 тра, 2024 01:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 01:54
b3320413 написав:
В Польше пока и близко обвалом не пахнет, но я бы все-таки не вкладывал в нее на десятки лет, те более по сегодняшним ценам
На десятки лет разве что в Швейцарию вкладывать. И то, не факт.
Единственный фактор риска - близость к оркостану. В случае чего - Польша будет первой встречать танки. А так, предполагаю, благосостояние стран ЕС будет выравниваться со временем. Богатая Северная Европа будет тормозить, Восточная будет расти, Южная будет продолжать бездельничать.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:26
BIGor написав:
Так, під здачу в оренду навіть немає смисла купляти. Читав що деякі лендлорди будутб продавати - немає дохідності/або в інших місцях вона краща.
Вы говорите, что нет смысла покупать за 1.2М при ежемесячной аренде в 3.2К. В том смысле, что срок окупаемости как в Австрии/Германии и т.п. И вы правильно говорите. Лучше поискать другие страны/метрополии. Но это лишь один из факторов.
Я же хочу осознать наличие еще и других факторов.
В самом объявление пишет 3.2К чистой аренды +1К обязательных платежей. При вакантности эти 1К лягут на плечи собственника. Что-то мне подсказывает, что их цена будет расти. Да, кстати, еще есть в Польше ежегодный налог на недвижимость не указаный в объявении.
Еще фактор - это сложность выселения неплательщиков
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b3320413
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:56
b3320413 написав: BIGor написав:
Так, під здачу в оренду навіть немає смисла купляти. Читав що деякі лендлорди будутб продавати - немає дохідності/або в інших місцях вона краща.
Вы говорите, что нет смысла покупать за 1.2М при ежемесячной аренде в 3.2К. В том смысле, что срок окупаемости как в Австрии/Германии и т.п. И вы правильно говорите. Лучше поискать другие страны/метрополии. Но это лишь один из факторов.
Я же хочу осознать наличие еще и других факторов.
В самом объявление пишет 3.2К чистой аренды +1К обязательных платежей. При вакантности эти 1К лягут на плечи собственника. Что-то мне подсказывает, что их цена будет расти. Да, кстати, еще есть в Польше ежегодный налог на недвижимость не указаный в объявении.
Еще фактор - это сложность выселения неплательщиков
Озвучив ціну цього щорічного на нову квартиру 55 квадратів. 390 зл, тобто 8є/місяць. З того, що подорожчає - електроенергія. Зараз типу дотується. З цим подорожчанням нові жк будуть боротись встановленням сес. У нас на зборах таке обговорювалось. В сусідньому на минулому тижні був монтаж. Але це не про ваші витрати згідно лічильника, це про те, щоб чинш не ріс. Я нікого за польські метри не агітую, якщо що.
Щодо наведеного мною прикладу орендної квартири. Навів виключно через те, що орендував в цьому комплексі 45 метрів за 3 тис+ 500 комунальних. Зараз за ті ж гроші можна винайняти вдвічі більше житло. Але й перекоси є. В цьому ж жк за кавалерку метрів на 25-30 правлять 2+к часом. Вчора читав статтю, що в деяких польських містах різниця вартості квадрата становить 30% в залежності від загальної квадратури приміщення. Тобто кавалерка на 30% дорожча за метр, нід трикімнатна.
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gonchik74
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Додано: Чет 02 тра, 2024 11:56
b3320413 написав: BIGor написав:
Так, під здачу в оренду навіть немає смисла купляти. Читав що деякі лендлорди будутб продавати - немає дохідності/або в інших місцях вона краща.
Вы говорите, что нет смысла покупать за 1.2М при ежемесячной аренде в 3.2К. В том смысле, что срок окупаемости как в Австрии/Германии и т.п. И вы правильно говорите. Лучше поискать другие страны/метрополии. Но это лишь один из факторов.
Я же хочу осознать наличие еще и других факторов.
В самом объявление пишет 3.2К чистой аренды +1К обязательных платежей. При вакантности эти 1К лягут на плечи собственника. Что-то мне подсказывает, что их цена будет расти. Да, кстати, еще есть в Польше ежегодный налог на недвижимость не указаный в объявении.
Еще фактор - это сложность выселения неплательщиков
Ви не слухаєте, адміністраційні в 1к злотих - ну це якийсь комплекс аля з губастими дівчатами на рецепції і з власним спортзалом для жильців. Або якась велика квартира з 2-ма паркомісцями - але вона буде коштувати більше 3,2к оренди чи 1,2 млн на покупку.
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BIGor
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Додано: Чет 02 тра, 2024 12:01
gonchik74 написав:
З цим подорожчанням нові жк будуть боротись встановленням сес. У нас на зборах таке обговорювалось. В сусідньому на минулому тижні був монтаж. Але це не про ваші витрати згідно лічильника, це про те, щоб чинш не ріс
Немного не понял. Кто оплачивает эту установку? И куда пойдет ээ выработаная на панелях? Напрямую к жильцам или типа в сеть на продажу, а выручка в бюджет ОСББ?
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b3320413
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Додано: Чет 02 тра, 2024 12:08
b3320413 написав: gonchik74 написав:
З цим подорожчанням нові жк будуть боротись встановленням сес. У нас на зборах таке обговорювалось. В сусідньому на минулому тижні був монтаж. Але це не про ваші витрати згідно лічильника, це про те, щоб чинш не ріс
Немного не понял. Кто оплачивает эту установку? И куда пойдет ээ выработаная на панелях? Напрямую к жильцам или типа в сеть на продажу, а выручка в бюджет ОСББ?
На покриття витрат ее на обслуговування будинку ( котельня, освітлення, брами гаражні тощо). Береться кредит. Пільговий. Кредитне навантаження лягає на мешканців.
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gonchik74
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Додано: Чет 02 тра, 2024 13:35
gonchik74 написав:
Береться кредит. Пільговий. Кредитне навантаження лягає на мешканців.
Исповедь экономического убийцы, Перкинс
Я могу попробовать объяснить свое беспокойство на примере с гаражами:
1. можно купить на отшибе Киева во дворе металлический гараж. Его могут снести в любой момент, но он как правило не дорогой и не нужно платить никаких платежей. Нашел арендателя и считай окупаемость за 2-3 года.
2. можно купить на отшибе Киева во дворе капитальный гараж. Его уже так просто не снесут, он лучше, и сборов как правило тоже нет. Но дороже. Нашел арендателя и имей немного. Если что, закинул туда свой хлам и закрыл на ключ.
3. можно купить в кооперативе гараж. Там будут платежи, но как правило не большие. Сдать хз как будет.
4. можно купить в центре Киева во дворе капитальный гараж. Его, скорей всего, не снесут, и сборов как правило тоже нет. Но конкретно дороже. Найти арендодателя реально, сдаваться будет не принципиально дороже чем на отшибе города, окупаемость будет 20+ лет. Но его так же можно закрыть на ключ.
5. можно купить паркоместо в крутом ЖК за овердофига. С губастыми телками. Здесь обслуживание будет дорого каждый месяц. Дороже 2к хруща с отоплением. Может повезет найти крутого под сдачу за еще больше овердофига.
Когда рынок прет вверх, у людей есть шальные деньги, то пятый вариант будет показывать самую лучшую динамику. Вложивший респектабельный инвестор на новом лексусе будет парковаться в подвале модного МОПа Тетриса, а соседнее место сдавать за "300 баксов + коммуналка 1500 грн", потому что выгодно успел отхватить еще на этапе котлована.
Но самый умный инвестор успеет поздавать паркоместо, а перед обвалом грамотно выйдет из сделки и зафиксирует прибыть. Йоу!
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b3320413
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Додано: Суб 04 тра, 2024 08:39
А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу
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Додано: Суб 04 тра, 2024 09:14
The_Rebel написав:
А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу
Не такі вже й перегріті
Зараз займаюся квартирою в Спліті
Тітовка 50-х років
86 метрів + терраса 14 метрів
4 поверх 4 поверхового будинку без ліфта
Центр міста. Видова на Адріатику та палац імператора Діоклетіана
Повністью під ремонт - 312 кіло евро з усіма витратами.
Це хіба дорого для гарного клімата, низького рівня злочинності, відсутності проблем з арабами?
Востаннє редагувалось UA
в Суб 04 тра, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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