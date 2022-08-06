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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 09:20

  The_Rebel написав:А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу

В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 09:26

  Bolt написав:
  The_Rebel написав:А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу

В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)

В Албанії влітку вже занадто жарко + мусульманська країна з високим рівнем злочинності.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 09:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Албанія для відпочинку норм, кому подобався дикий східний Крим
Для бюджєтного паркування грощей я б взяв Болгарію, все ж таки
Вже в ЄС
Географічно близько
Менталітет найближчий до українців з +/-
А албанці все ж таки горці, трохи страшно
Але здається албанці дають громадянство за 100.000 EUR інвестицій у нерухомість
А років за 5 це буде громадянство країни ЄС
Засилля узкіх погано. Але засилля патріотично обмотаних у державні прапори бігунців-українців теж не Ок. Достатньо дотримання законодавства ЄС щодо санкцій, у цьому є перевага Болгарії над Туреччиною та Чорногоріею
Засилля узкіх не буде хіба що в Україні. Їх більше , в них більше грошей, переданих від торгівлі газпрома з ЄС охлосу, який міг продати бабусину хрущівку придбати щось цікаве в Чехії,Іспанії,Туреччині
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 09:57

  fox767676 написав:Албанія для відпочинку норм, кому подобався дикий східний Крим
Для бюджєтного паркування грощей я б взяв Болгарію, все ж таки
Вже в ЄС
Географічно близько
Менталітет найближчий до українців з +/-
А албанці все ж таки горці, трохи страшно
Але здається албанці дають громадянство за 100.000 EUR інвестицій у нерухомість
А років за 5 це буде громадянство країни ЄС
Засилля узкіх погано. Але засилля патріотично обмотаних у державні прапори бігунців-українців теж не Ок. Достатньо дотримання законодавства ЄС щодо санкцій, у цьому є перевага Болгарії над Туреччиною та Чорногоріею
Засилля узкіх не буде хіба що в Україні. Їх більше , в них більше грошей, переданих від торгівлі газпрома з ЄС охлосу, який може продати бабусину хрущівку придбати щось цікаве в Чехії чи Іспанії.

Правило ЛЛЛ
В Хорватию німці - австріяки на авто їздять, Болгарія окраїна Європи + повно циган.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 10:03

  UA написав:
  Bolt написав:
  The_Rebel написав:А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу

В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)

В Албанії влітку вже занадто жарко + мусульманська країна з високим рівнем злочинності.

Судячи з кількості мечетей, в Північній Македонії муслімів на пів порядка більше ніж в Албанії.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 10:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ми ж не німці, і до Болгарії доїдемо.
Ну в мене й родичі на півдні Одещщини, недалеко до Болграду-Ізмаїлу.
Хоча с ЗУ то однаково мабуть, що Західні Балкани що Східні.
Історично, ще з часів Римської Імперії, потім середньовіччя Хорватія,Словенія то Захід, а Чорногорія,Албюанія то Схід
fox767676
 
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