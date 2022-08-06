|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 тра, 2024 09:20
The_Rebel написав:
А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу
В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2889
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 09:26
Bolt написав: The_Rebel написав:
А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу
В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)
В Албанії влітку вже занадто жарко + мусульманська країна з високим рівнем злочинності.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8209
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1833 раз.
- Подякували: 2230 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 тра, 2024 09:36
Албанія для відпочинку норм, кому подобався дикий східний Крим
Для бюджєтного паркування грощей я б взяв Болгарію, все ж таки
Вже в ЄС
Географічно близько
Менталітет найближчий до українців з +/-
А албанці все ж таки горці, трохи страшно
Але здається албанці дають громадянство за 100.000 EUR інвестицій у нерухомість
А років за 5 це буде громадянство країни ЄС
Засилля узкіх погано. Але засилля патріотично обмотаних у державні прапори бігунців-українців теж не Ок. Достатньо дотримання законодавства ЄС щодо санкцій, у цьому є перевага Болгарії над Туреччиною та Чорногоріею
Засилля узкіх не буде хіба що в Україні. Їх більше , в них більше грошей, переданих від торгівлі газпрома з ЄС охлосу, який міг продати бабусину хрущівку придбати щось цікаве в Чехії,Іспанії,Туреччині
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1440
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 09:57
fox767676 написав:
Албанія для відпочинку норм, кому подобався дикий східний Крим
Для бюджєтного паркування грощей я б взяв Болгарію, все ж таки
Вже в ЄС
Географічно близько
Менталітет найближчий до українців з +/-
А албанці все ж таки горці, трохи страшно
Але здається албанці дають громадянство за 100.000 EUR інвестицій у нерухомість
А років за 5 це буде громадянство країни ЄС
Засилля узкіх погано. Але засилля патріотично обмотаних у державні прапори бігунців-українців теж не Ок. Достатньо дотримання законодавства ЄС щодо санкцій, у цьому є перевага Болгарії над Туреччиною та Чорногоріею
Засилля узкіх не буде хіба що в Україні. Їх більше , в них більше грошей, переданих від торгівлі газпрома з ЄС охлосу, який може продати бабусину хрущівку придбати щось цікаве в Чехії чи Іспанії.
Правило ЛЛЛ
В Хорватию німці - австріяки на авто їздять, Болгарія окраїна Європи + повно циган.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8209
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1833 раз.
- Подякували: 2230 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 тра, 2024 10:03
UA написав: Bolt написав: The_Rebel написав:
А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу
В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)
В Албанії влітку вже занадто жарко + мусульманська країна з високим рівнем злочинності.
Судячи з кількості мечетей, в Північній Македонії муслімів на пів порядка більше ніж в Албанії.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2889
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 10:03
Ми ж не німці, і до Болгарії доїдемо.
Ну в мене й родичі на півдні Одещщини, недалеко до Болграду-Ізмаїлу.
Хоча с ЗУ то однаково мабуть, що Західні Балкани що Східні.
Історично, ще з часів восточних та західних Римських Імперій, потім середньовіччя Хорватія,Словенія то цівілізаційний Захід, а Чорногорія, Албанія, Болгарія то Схід
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1440
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 10:10
UA написав: fox767676 написав:
Албанія для відпочинку норм, кому подобався дикий східний Крим
Для бюджєтного паркування грощей я б взяв Болгарію, все ж таки
Вже в ЄС
Географічно близько
Менталітет найближчий до українців з +/-
А албанці все ж таки горці, трохи страшно
Але здається албанці дають громадянство за 100.000 EUR інвестицій у нерухомість
А років за 5 це буде громадянство країни ЄС
Засилля узкіх погано. Але засилля патріотично обмотаних у державні прапори бігунців-українців теж не Ок. Достатньо дотримання законодавства ЄС щодо санкцій, у цьому є перевага Болгарії над Туреччиною та Чорногоріею
Засилля узкіх не буде хіба що в Україні. Їх більше , в них більше грошей, переданих від торгівлі газпрома з ЄС охлосу, який може продати бабусину хрущівку придбати щось цікаве в Чехії чи Іспанії.
Правило ЛЛЛ
В Хорватию німці - австріяки на авто їздять, Болгарія окраїна Європи + повно циган.
І цією їздою підняли ціни і далі піднімають. Хорватія в трійці лідерів по подорожчанню метра за минулий рік в Європі. Щось нормальне - під 300к. Майже все, крім великих міст вмирає на зиму. Тобто для зимівлі не підходить.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 10:12
Bolt написав: The_Rebel написав:
А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу
В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)
Ти ж сам казав, що стрьомне все, ногами роблене)
Ще й фотки постив.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 10:24
UA написав: fox767676 написав:
Албанія для відпочинку норм, кому подобався дикий східний Крим
Для бюджєтного паркування грощей я б взяв Болгарію, все ж таки
Вже в ЄС
Географічно близько
Менталітет найближчий до українців з +/-
А албанці все ж таки горці, трохи страшно
Але здається албанці дають громадянство за 100.000 EUR інвестицій у нерухомість
А років за 5 це буде громадянство країни ЄС
Засилля узкіх погано. Але засилля патріотично обмотаних у державні прапори бігунців-українців теж не Ок. Достатньо дотримання законодавства ЄС щодо санкцій, у цьому є перевага Болгарії над Туреччиною та Чорногоріею
Засилля узкіх не буде хіба що в Україні. Їх більше , в них більше грошей, переданих від торгівлі газпрома з ЄС охлосу, який може продати бабусину хрущівку придбати щось цікаве в Чехії чи Іспанії.
Правило ЛЛЛ
В Хорватию німці - австріяки на авто їздять, Болгарія окраїна Європи + повно циган.
Німці в Албанію теж їздять, навіть метрах в ста від того місця де я відпочивав вісім років поспіль(ХЗ я в того року буде😟) німці викупили коробку будинку(господар розповів) і поки яиам відпочивав декілька разів приїжджав вантажівка, привозила матеріал(шраклівки, клех, плитку, тощо) Звідти ьомьещний вид на Корфу. Поляки там теж дофіга поскуповували.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2889
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10014
|6263496
|
Чет 02 тра, 2024 15:08
Bolt
|
|24802
|16569774
|
|
|6
|379588
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|