Додано: Суб 04 тра, 2024 12:45

fox767676 написав: Ми ж не німці, і до Болгарії доїдемо.

Ну в мене й родичі на півдні Одещщини, недалеко до Болграду-Ізмаїлу.

Хоча с ЗУ то однаково мабуть, що Західні Балкани що Східні.

Історично, ще з часів восточних та західних Римських Імперій, потім середньовіччя Хорватія,Словенія то цівілізаційний Захід, а Чорногорія, Албанія, Болгарія то Схід Ми ж не німці, і до Болгарії доїдемо.Ну в мене й родичі на півдні Одещщини, недалеко до Болграду-Ізмаїлу.Хоча с ЗУ то однаково мабуть, що Західні Балкани що Східні.Історично, ще з часів восточних та західних Римських Імперій, потім середньовіччя Хорватія,Словенія то цівілізаційний Захід, а Чорногорія, Албанія, Болгарія то Схід

Раджу звернути увагу на Румунію.Я досить часто буваю в Румунії та Болгарії - то моя думка заснована на особистих практичних враженнях:- в Болгарії добре виключно на узбережжі Чорного моря. Десь 30-50 км від моря - страшне що робиться, жебрацтво повне. Засилля циган. Є на каналі YouTube відео від нашого колишнього здається одесита - він живе в Болгарії - він показує нерухомість НЕ на березі Чорного моря - дуже докладно розказує показує та наводить ціни. Останній раз проїжджав я Болгарією в лютому - здалося що на всю країну єдина нормальна швидкісна траса - від кордону з Сербією до кордону з Туреччиною та на Бургас. А на узбережжі нічого дешевого немає. Це при тому, що Чорне море відносно холодне, сезон короткий.Кухня Болгарії чудова - але все досить дорого.- Румунія - колишнє королівство, яке було засновано як королівство нащадків Римської імперії, і перший король - король Кароль Перший - за походженням - німець, який об"єднав під своєю владою розрізнені князівства. Серед наших людей розвинута хибна теза про те, що Румунія - це країна циганів. Це невірно, циган там не більше, ніж в Україні. Принаймні я за свою подорож якщо бачив одну циганську кінську повозку на день - то то було як екзотика. До речі мало хто знає, що румуни досить класно приймали українців на початку війни: а) діяла Програма "50+20" (це Уряд виділяв кожному румуну по 50 лей за те, що надали українцю житло і 20 лей на харчування українцю на кожну добу - були досить непогані гроші). б) неймовірна кількість безкоштовних - правда всього на 3 доби - готелів виділялося в 2022 році для українців - але такі готелі можна було змінювати кожні три дні - Програма діяла по всій Румунії, і дуже допомогла нашим).Ні у всі принади сучасності: і ЄС, і Шенгенська зона...В Сербії був 2 дні в лютому - здалося, що країна-жебрак. Я би НЕ рекомендував.