Додано: Суб 04 тра, 2024 15:42

До 2022 їздили відпочивати в Грецію на автівці. Шлях лежить через Болгарію, якщо з Одеської області виїзджати до Євросоюзу. Про Болгарію дуже не однозначні враження. Якщо їхати вздовж узберіжжя Чорного моря - Русе-Кірджалі-Німфея, шлях лежить по невеличких населенних пунктах. Такої бідноти у нас я не бачив. Старі, радянських часів, автостанції, ресторанчики, адмінбудівлі стоять заброшені. Дуже багато чорних людей. Не зрозуміло, чи то всі роми світу там зібралися, чи смуглі люде - наслідки турецької окупації. По дорогах їздять на возах з конями, можуть на трасі запросто, не дивлячісь по сторонах, виїхати з поля перед самою автівкою. Якщо звернути з цетральної вулиці на паралельну, взагалі потрапляєш в інший світ: діти просто посеред дороги можуть гратися на землі, циганські газди сидять біля парканів і аж зазирають у вікна нетутешньої автівки, мамаші з виводками циганчат, недобудовані "розкішні" будинки з фонтанами, але без вікон. І біля майже кожного подвір"я корч мерседес чи бмв. Хати з цеглини, але ставлять цеглини не як у нас плашмя, а руба. І не штукатурене то все. Взагалі, дуже бідно, майже жебрацтво. Ставали біля поля троянд, а за ним було таке саме поле, але з хатинок реально побудованих з шиферу та целофану, декілька гектар.

Якщо їхати через Софію, то там трохи цивільніше. Русе, Софія наче і не погані, але трохи в бік повертаєш і ти в занедбаному срср одразу опиняєшся. Не рідко можна побачити московитські триколори над парканами садиб.

З плюсів: євросоюз, НАТО, будують капітальні шляхи за кошт того ж євросоюзу (стоять інформаційні щіти), гарнє паливо на всіх брендових заправках, кирилиця - майже всі написи зрозумілі. Дуже подобаються продукти: молочка, ковбаси, все м"ясне та рибне, консервація. Багато виноробів, в лідлах та кауфландах вина місцевої общини йдуть без акцизу, дешевше. Вина дуже на рівні. Чудова природа. Схід, ближче до Чорного моря нагадує ПБК (ЮБК). Гори, ліси. Родопи. В сторону Русе-Софія-Промахонас як їхати, то майже до самої Софії наче весь час як по наших Карпатах. М"який клімат.

З мінусів: вся циганва мешкає саме у Болгарії, а не у Румунії. І їх реально до чорта. Дуже бідна країна, в нас такої убогості не побачиш.

Загалом, жити мабуть можна. Але подалі від ромів