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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 тра, 2024 13:18
Щодо Албанії: цікаве питання.
З одного боку один відомий київський блогер, який мотоциклом проїхав всю Європу і не один раз - сказав, що не зустрічав більш брудної країни.
З іншого боку:
- на сьогодні єдина європейська країна, де вкрай легко отримати ВНП (раніше в списку також була Туреччина, але вона суттєво змінила правила надання ВНП іноземцям);
- іде неймовірний розвиток авіасполучень цієї країни з іншими. Здається, вже зайшли всі low-cost. А вони гадаю чимось думають…
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Додано: Суб 04 тра, 2024 15:42
До 2022 їздили відпочивати в Грецію на автівці. Шлях лежить через Болгарію, якщо з Одеської області виїзджати до Євросоюзу. Про Болгарію дуже не однозначні враження. Якщо їхати вздовж узберіжжя Чорного моря - Русе-Кірджалі-Німфея, шлях лежить по невеличких населенних пунктах. Такої бідноти у нас я не бачив. Старі, радянських часів, автостанції, ресторанчики, адмінбудівлі стоять заброшені. Дуже багато чорних людей. Не зрозуміло, чи то всі роми світу там зібралися, чи смуглі люде - наслідки турецької окупації. По дорогах їздять на возах з конями, можуть на трасі запросто, не дивлячісь по сторонах, виїхати з поля перед самою автівкою. Якщо звернути з цетральної вулиці на паралельну, взагалі потрапляєш в інший світ: діти просто посеред дороги можуть гратися на землі, циганські газди сидять біля парканів і аж зазирають у вікна нетутешньої автівки, мамаші з виводками циганчат, недобудовані "розкішні" будинки з фонтанами, але без вікон. І біля майже кожного подвір"я корч мерседес чи бмв. Хати з цеглини, але ставлять цеглини не як у нас плашмя, а руба. І не штукатурене то все. Взагалі, дуже бідно, майже жебрацтво. Ставали біля поля троянд, а за ним було таке саме поле, але з хатинок реально побудованих з шиферу та целофану, декілька гектар.
Якщо їхати через Софію, то там трохи цивільніше. Русе, Софія наче і не погані, але трохи в бік повертаєш і ти в занедбаному срср одразу опиняєшся. Не рідко можна побачити московитські триколори над парканами садиб.
З плюсів: євросоюз, НАТО, будують капітальні шляхи за кошт того ж євросоюзу (стоять інформаційні щіти), гарнє паливо на всіх брендових заправках, кирилиця - майже всі написи зрозумілі. Дуже подобаються продукти: молочка, ковбаси, все м"ясне та рибне, консервація. Багато виноробів, в лідлах та кауфландах вина місцевої общини йдуть без акцизу, дешевше. Вина дуже на рівні. Чудова природа. Схід, ближче до Чорного моря нагадує ПБК (ЮБК). Гори, ліси. Родопи. В сторону Русе-Софія-Промахонас як їхати, то майже до самої Софії наче весь час як по наших Карпатах. М"який клімат.
З мінусів: вся циганва мешкає саме у Болгарії, а не у Румунії. І їх реально до чорта. Дуже бідна країна, в нас такої убогості не побачиш.
Загалом, жити мабуть можна. Але подалі від ромів
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Додано: Суб 04 тра, 2024 16:12
gonchik74 написав: Bolt написав: The_Rebel написав:
А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу
В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)
Ти ж сам казав, що стрьомне все, ногами роблене)
Ще й фотки постив.
Для їхнього клімату, де, практично, не буває мінусової т-ри піде.
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