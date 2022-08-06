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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 895896897898
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 13:18

Щодо Албанії: цікаве питання.
З одного боку один відомий київський блогер, який мотоциклом проїхав всю Європу і не один раз - сказав, що не зустрічав більш брудної країни.

З іншого боку:
- на сьогодні єдина європейська країна, де вкрай легко отримати ВНП (раніше в списку також була Туреччина, але вона суттєво змінила правила надання ВНП іноземцям);
- іде неймовірний розвиток авіасполучень цієї країни з іншими. Здається, вже зайшли всі low-cost. А вони гадаю чимось думають…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 15:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

До 2022 їздили відпочивати в Грецію на автівці. Шлях лежить через Болгарію, якщо з Одеської області виїзджати до Євросоюзу. Про Болгарію дуже не однозначні враження. Якщо їхати вздовж узберіжжя Чорного моря - Русе-Кірджалі-Німфея, шлях лежить по невеличких населенних пунктах. Такої бідноти у нас я не бачив. Старі, радянських часів, автостанції, ресторанчики, адмінбудівлі стоять заброшені. Дуже багато чорних людей. Не зрозуміло, чи то всі роми світу там зібралися, чи смуглі люде - наслідки турецької окупації. По дорогах їздять на возах з конями, можуть на трасі запросто, не дивлячісь по сторонах, виїхати з поля перед самою автівкою. Якщо звернути з цетральної вулиці на паралельну, взагалі потрапляєш в інший світ: діти просто посеред дороги можуть гратися на землі, циганські газди сидять біля парканів і аж зазирають у вікна нетутешньої автівки, мамаші з виводками циганчат, недобудовані "розкішні" будинки з фонтанами, але без вікон. І біля майже кожного подвір"я корч мерседес чи бмв. Хати з цеглини, але ставлять цеглини не як у нас плашмя, а руба. І не штукатурене то все. Взагалі, дуже бідно, майже жебрацтво. Ставали біля поля троянд, а за ним було таке саме поле, але з хатинок реально побудованих з шиферу та целофану, декілька гектар.
Якщо їхати через Софію, то там трохи цивільніше. Русе, Софія наче і не погані, але трохи в бік повертаєш і ти в занедбаному срср одразу опиняєшся. Не рідко можна побачити московитські триколори над парканами садиб.
З плюсів: євросоюз, НАТО, будують капітальні шляхи за кошт того ж євросоюзу (стоять інформаційні щіти), гарнє паливо на всіх брендових заправках, кирилиця - майже всі написи зрозумілі. Дуже подобаються продукти: молочка, ковбаси, все м"ясне та рибне, консервація. Багато виноробів, в лідлах та кауфландах вина місцевої общини йдуть без акцизу, дешевше. Вина дуже на рівні. Чудова природа. Схід, ближче до Чорного моря нагадує ПБК (ЮБК). Гори, ліси. Родопи. В сторону Русе-Софія-Промахонас як їхати, то майже до самої Софії наче весь час як по наших Карпатах. М"який клімат.
З мінусів: вся циганва мешкає саме у Болгарії, а не у Румунії. І їх реально до чорта. Дуже бідна країна, в нас такої убогості не побачиш.
Загалом, жити мабуть можна. Але подалі від ромів
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 16:12

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:
  The_Rebel написав:А хто що скаже про балканські країни? Можуть вистрілити? Мені цікава дана місцевість, бо на мою думку Польща/Чехія/Словаччина вже досить перегріті в плані нерухомості. В Угорщині також за останні 5 років ціни сильно поперли. А ось Балкани ще мають потенціал на мою думку. Ну, крім Хорватії та Словенії, бо вони вже давно в ЄС і ціни там вже дуже високі. Я моніторив ще до війни і бачив, що Чорногорія мала відносно низьку вартість нерухомості, але з потенціалом до росту і підтягування до Хорватії та Словенії. Плюси для мене були - що країна вже в НАТО, а отже скоро буде і в ЄС. Але мінусом є засилля узкіх. Можливо є ще інші країни Балкан, з потенціалом до росту? От, наприклад, знаю, що Північна Македонія дружня до нас країна, що надавала нам військову допомогу

В Албанію треба вкладатись. В Північній Македонії, якщо на удальонці, то на Охрідському озері непогано. (Охрід, Струга)

Ти ж сам казав, що стрьомне все, ногами роблене)
Ще й фотки постив.

Для їхнього клімату, де, практично, не буває мінусової т-ри піде.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:09

  akurt написав:Щодо Албанії: цікаве питання.
З одного боку один відомий київський блогер, який мотоциклом проїхав всю Європу і не один раз - сказав, що не зустрічав більш брудної країни.

З іншого боку:
- на сьогодні єдина європейська країна, де вкрай легко отримати ВНП (раніше в списку також була Туреччина, але вона суттєво змінила правила надання ВНП іноземцям);
- іде неймовірний розвиток авіасполучень цієї країни з іншими. Здається, вже зайшли всі low-cost. А вони гадаю чимось думають…

Скептично ставлюся до переїзду в не моноетнічні та не монорелігійні країни.
Рано чи пізно вибухне.
Албанія приблизно на 70% мусульманська, та на 30% християнська країна.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В Албанії домінувала пофігістична версія Ісламу - бєкташизм
Тобто більшість такі ж мусульмани як я православний
ось що написано про конфесію їх національного героя Скандерберга - Конфесія християнство[6], католицтво[6], православ'я, іслам і Східні католицькі церкви
:)
Але останні роки кажуть поширюється більш фундаментальні течії, теоретично в майбутньому можуть бути ексцеси
Я б з албанцями був обережний тому що вони на класичних сицілійців схожі.
В Україні вони теж живуть, десь чув про сувору арнаутську мафію в Одесі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:31

  fox767676 написав:В Албанії домінувала пофігістична версія Ісламу - бєкташизм
Тобто більшість такі ж мусульмани як я православний
ось що написано про конфесію їх національного героя Скандерберга - Конфесія християнство[6], католицтво[6], православ'я, іслам і Східні католицькі церкви
:)
Але останні роки кажуть поширюється більш фундаментальні течії, теоретично в майбутньому можуть бути ексцеси
Я б з албанцями був обережний тому що вони на класичних сицілійців схожі.
В Україні вони теж живуть, десь чув про сувору арнаутську мафію в Одесі

Достатньо протистояння сербів з албанцями косоварами.
Ситуація схожа на понаїхавших в Крим москалів в 50-60 роки минулого сторіччя.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:35

UA
косоварів самі албанці бояться.
всі темні справи роблдять "люди з Косова"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:більш брудної країни.

Болт каже що 8 років туди їздить, може помітив тренди
Мені здалося що в 2021 було значно цівільніше ніж в 2018, втрачає шарм євроафганістану, скоро буде мало чим відрізнятися від Греції\Південної Італії
:(((
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:56

  fox767676 написав:В Албанії домінувала пофігістична версія Ісламу - бєкташизм
Тобто більшість такі ж мусульмани як я православний
ось що написано про конфесію їх національного героя Скандерберга - Конфесія християнство[6], католицтво[6], православ'я, іслам і Східні католицькі церкви
:)
Але останні роки кажуть поширюється більш фундаментальні течії, теоретично в майбутньому можуть бути ексцеси
Я б з албанцями був обережний тому що вони на класичних сицілійців схожі.
В Україні вони теж живуть, десь чув про сувору арнаутську мафію в Одесі

Там Ходжа, в свое время, провел такую борьбу с религией, так, что большинству на её пофиг. Так, что все тру албанцы либо в Косово, либо в Македония живут. Это вроде, как тру украинцы живут в Канаде. 😎
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:57

  fox767676 написав:
  akurt написав:більш брудної країни.

Болт каже що 8 років туди їздить, може помітив тренди
Мені здалося що в 2021 було значно цівільніше ніж в 2018, втрачає шарм євроафганістану, скоро буде мало чим відрізнятися від Греції\Південної Італії
:(((

Болт для экономии 200 грн колеса снимает и возит на шиномонтаж, так что ИМХО такое себе "экспертное мнение"...
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