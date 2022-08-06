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Болт каже що 8 років туди їздить, може помітив тренди Мені здалося що в 2021 було значно цівільніше ніж в 2018, втрачає шарм євроафганістану, скоро буде мало чим відрізнятися від Греції\Південної Італії ((
Болт для экономии 200 грн колеса снимает и возит на шиномонтаж, так что ИМХО такое себе "экспертное мнение"...
Болт каже що 8 років туди їздить, може помітив тренди Мені здалося що в 2021 було значно цівільніше ніж в 2018, втрачає шарм євроафганістану, скоро буде мало чим відрізнятися від Греції\Південної Італії ((
Головна зміна за 8 років, що складова мерседесів в автопарку албанців зменшилась десь з 80 до 30% з акцентом в сторону ренжів і БМВ. 😎Ну і ціни стали трохи негуманні. Якщо 8 років тому лек до гривні був 4:1, то крайній раз 2,3:1.
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 04 тра, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.
Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.
Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.
в курортном городке коих достаточно на побережье Лигурии можно найти дешевле)))
Я в Дерми два раза был, обалденное море. Я вообще в Саранде отдыхаю с 20 км до Греции. Но в силу того, что в Дерми не но фигово добираться там не многолюдно(было) Но в этом году со Влеры 6-ти км тунель запускают, так, что теперь будет многолюдно.