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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 19:23

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:
  akurt написав:більш брудної країни.

Болт каже що 8 років туди їздить, може помітив тренди
Мені здалося що в 2021 було значно цівільніше ніж в 2018, втрачає шарм євроафганістану, скоро буде мало чим відрізнятися від Греції\Південної Італії
:(((

Болт для экономии 200 грн колеса снимает и возит на шиномонтаж, так что ИМХО такое себе "экспертное мнение"...

Ну так пару раз завёз и на отдых насобиралось. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 19:26

Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 19:31

  fox767676 написав:
  akurt написав:більш брудної країни.

Болт каже що 8 років туди їздить, може помітив тренди
Мені здалося що в 2021 було значно цівільніше ніж в 2018, втрачає шарм євроафганістану, скоро буде мало чим відрізнятися від Греції\Південної Італії
:(((

Головна зміна за 8 років, що складова мерседесів в автопарку албанців зменшилась десь з 80 до 30% з акцентом в сторону ренжів і БМВ. 😎Ну і ціни стали трохи негуманні. Якщо 8 років тому лек до гривні був 4:1, то крайній раз 2,3:1.
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 04 тра, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 19:46

  Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.

https://albaniapropertygroup.com/ru/pro ... _Dhermi_1/
Вы уже опоздали. 😎 И я тоже 😟
Bolt
 
Повідомлень: 2895
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 20:00

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.

https://albaniapropertygroup.com/ru/pro ... _Dhermi_1/
Вы уже опоздали. 😎

"148 m2 €335.300"
инвестиция?
в Албании?
рили?

чуть не подавился пивом)

в курортном городке коих достаточно на побережье Лигурии можно найти дешевле)))
Прохожий
 
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Подякував: 912 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 20:07

Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Прохожий написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.

https://albaniapropertygroup.com/ru/pro ... _Dhermi_1/
Вы уже опоздали. 😎

"148 m2 €335.300"
инвестиция?
в Албании?
рили?

чуть не подавился пивом)

в курортном городке коих достаточно на побережье Лигурии можно найти дешевле)))

Я в Дерми два раза был, обалденное море. Я вообще в Саранде отдыхаю с 20 км до Греции.
Но в силу того, что в Дерми не но фигово добираться там не многолюдно(было) Но в этом году со Влеры 6-ти км тунель запускают, так, что теперь будет многолюдно.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 20:10

Bolt
будете брать?
отпишитесь по факту поздравим с отличной инвестицией
Прохожий
 
Повідомлень: 13658
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
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