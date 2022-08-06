В курортных городах многие говорят на английском (даже врачи и медсестры в больнице), также многие знают итальянский. Кстати, итальянцев там очень много отдыхает, им паромом удобно.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 21:23
В курортных городах многие говорят на английском (даже врачи и медсестры в больнице), также многие знают итальянский. Кстати, итальянцев там очень много отдыхает, им паромом удобно.
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