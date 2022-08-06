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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:23

  UA написав:Сербохорватську я більш менш розумію (коли повільно говорять :D )
А це якась суміш італійської (скоріше латини), грецькі та сербохорватські слова також трапляються.
Я таке вже потягну.

В курортных городах многие говорят на английском (даже врачи и медсестры в больнице), также многие знают итальянский. Кстати, итальянцев там очень много отдыхает, им паромом удобно.
Gastarbaiter
 
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