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Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.
Болт каже що 8 років туди їздить, може помітив тренди Мені здалося що в 2021 було значно цівільніше ніж в 2018, втрачає шарм євроафганістану, скоро буде мало чим відрізнятися від Греції\Південної Італії (( Болт для экономии 200 грн колеса снимает и возит на шиномонтаж, так что ИМХО такое себе "экспертное мнение"...
Ну так пару раз завёз и на отдых насобиралось. 😎
И ты мне ещё рассказывал, что у меня квартира в варшаве не в том районе?
Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.
Bolt написав:Да, а тех аппартаменлах, где я отдыхаю, уже раза 4 пересекался с одними и теми же итальянцами, а там в общем много их приезжает. (Наверное из тех кому не хватает денег на отдых на родине😎)
Навпаки. Південь Італії це для бідних. В Хорватії відпочиває більше середній класс. Нижче злочинність. Нема такого явища коли хочуть отиметь на рівному місці, як в південній Італії.
Хорватия, Черногория и другие курортные страны - летние сёла. Нефиг там делать. Хорватия волшебна, природа потрясающая, но сезон короткий. Недвигу нужно смотреть в регионах, где есть работа круглый год
В самом начале нулевых проходя мимо ялтинской ореанды услышал разговор двух хипстеров из СПА-зоны - "ну что пошли дальше отдавать жизнь компьютеру" Парни работали Я тоже работал из курортных регионов , Флориды. После 17 офисы пусты, все на пляж Летний период на Средиземноморье дольше чем в Украине. Зима мягче, если есть открытые бассейны типа ялтинского Интуриста - что еще надо удаленщику ? Ввязываться в аренду\ипотеку в условной польше где-ты все равно второсортный понахаело, видеть море по отпускам , а в европе и нормальные реки типа наших - редкость, та ну его. лучше уж Болгария или Мерсин